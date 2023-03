Ladrões fingem ser policiais e assaltam joalheria em Jaboticabal, SP

Grupo rendeu funcionários e pessoas que estavam na loja na tarde deste sábado (25). Prejuízo causado com peças roubadas está estimado em R$ 50 mil. Bandidos disfarçados de policiais assaltam joalheria em Jaboticabal, SP

Bandidos armados e disfarçados de policiais civis assaltaram uma joalheria neste sábado (25) no Centro de Jaboticabal (SP).

Segundo a polícia, quatro homens vestindo roupas pretas chegaram ao estabelecimento e disseram a um funcionário que estavam investigando o comércio de ouro roubado.

Em seguida, eles renderam o funcionário e outras pessoas que estavam na loja. A quadrilha roubou colares, anéis e pulseiras estimados em R$ 50 mil. Os bandidos também levaram celulares e o aparelho de monitoramento de imagens.

A polícia fez buscas pela região com ajuda de sistemas de localização e encontrou smartphones jogados na Rodovia Carlos Tonani, na entrada de um pesqueiro, que teriam sido deixados pela quadrilha, mas os suspeitos não foram encontrados.

Em uma rede social, a loja usou o perfil para avisar os clientes sobre o roubo e pedir que eles não respondam a mensagens enviadas pelo número do celular do estabelecimento.

Vittorio Ferla