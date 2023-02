Ladrões furtam e vandalizam escola estadual por 3 dias seguidos durante carnaval em Franca, SP

Onda de crimes começou no domingo (19) e terminou na terça-feira (21) no Jardim Cambuí, diz boletim de ocorrência. Foram levados itens como oito projetores, 17 tablets e micro-ondas. A Escola Estadual Maria Cintra Nunes Rocha em Franca, SP

Reprodução/EPTV

A Polícia Civil investiga uma onda de furtos na Escola Estadual Maria Cintra Nunes Rocha, em Franca (SP), durante o carnaval.

Segundo a diretoria, os criminosos furtaram diversos equipamentos da instituição entre domingo (19) e terça-feira (21) no Jardim Cambuí. Além dos furtos, a escola também foi alvo de vandalismo, aponta boletim de ocorrência (BO).

Na ação, foram levados itens como oito projetores, 17 tablets e micro-ondas. (veja abaixo)

Por meio de nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lamentou o ocorrido e disse que a segurança da unidade será reforçada através de ronda escolar. As aulas não foram comprometidas, segundo a Pasta.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A ocorrência foi registrada no Plantão da Delegacia de Polícia Civil de Franca como furto a estabelecimento de ensino e dano.

Prejuízos

À polícia, a diretora da escola disse que os criminosos utilizaram pé de cabra e alicates para arrombar os portões. O crime, segundo a diretoria, foi registrado por câmeras de segurança, mas as imagens não foram divulgadas.

De acordo com o BO, os bandidos furtaram equipamentos como:

17 tablets;

11 televisões;

13 aparelhos de som;

Sete suportes de TV;

Oito projetores;

Microondas.

Os criminosos ainda quebraram a tubulação de um bebedouro, fazendo com que parte da instituição ficasse alagada.

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Rienzo