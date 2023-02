Ladrões furtam R$ 100 mil em aparelhos de estúdio de gravação em Campinas

Estúdio fica no bairro Vila Marieta. Bandidos levaram computadores, notebooks, monitores, TVs e outros equipamentos. Estúdio de gravações foi furtado em Campinas

Reprodução/Câmera de segurança

Ladrões furtaram um estúdio de gravações no bairro Vila Marieta, em Campinas (SP), na madrugada deste domingo (19).

Os bandidos arrombaram uma porta para entrar no estabelecimento. Segundo o proprietário, foram levados computadores, notebooks, monitores e TVs, além de uma câmera e outros equipamentos.

O prejuízo estimado é de cerca de R$ 100 mil.

Um boletim de ocorrência eletrônico foi registrado, mas, até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito pelo crime havia sido localizado. Os aparelhos não foram recuperados.

