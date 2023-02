Ladrões invadem condomínio, rendem moradores e roubam aparelhos e R$ 40 mil em Campinas

Crime ocorreu no Parque dos Pomares, na manhã desta quinta-feira (23). Ninguém foi preso. 1° DP de Campinas (SP)

Ladrões assaltaram uma casa dentro de um condomínio no bairro Parque dos Pomares, em Campinas (SP), na manhã desta quinta-feira (23). O crime ocorreu por volta das 7h, quando criminosos renderam os moradores da residência.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os suspeitos entraram no imóvel e levaram três computadores e quatro celulares, além de uma quantia aproximada de R$ 40 mil por meio de transferência bancária.

A ocorrência foi registrada como roubo a residência no plantão do 1° Distrito Policial de Campinas e encaminhado ao 4° DP.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito pelo crime havia sido localizado ou identificado.

