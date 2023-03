Ladrões invadem escola para furtar aparelho de ar condicionado e torneiras em Ribeirão Preto, SP

Criminosos também levaram fiação de um interfone. Ninguém foi preso. Escola estadual é furtada na Vila Virgínia em Ribeirão Preto, SP

Uma unidade da rede estadual de ensino foi invadida e furtada por criminosos no fim de semana na zona Oeste de Ribeirão Preto (SP). Os ladrões levaram um aparelho de ar condicionado, além de torneiras e fiação de um interfone da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Meira Júnior.

Nenhum suspeito foi identificado ou preso até a manhã desta segunda-feira (27).

A Secretaria de Estado da Educação lamentou o furto e confirmou que, apesar disso, as aulas não foram afetadas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso foi registrado no domingo (26) depois que a diretora notou um arrombamento no portão dos fundos e a falta dos objetos.

Ela informou que há câmeras de segurança no local e que irá passar as imagens para a polícia assim que as conseguir. Também comunicou já ter solicitado o reparo no portão danificado.

Segundo a Secretaria de Educação, a equipe gestora da unidade está registrando um boletim de ocorrência e os itens furtados serão repostos.

“O caso foi inserido na Placon – Conviva SP. A Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto e a equipe gestora estão à disposição da comunidade escolar.”

