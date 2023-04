Ladrões invadem Santuário das Sete Capelas, quebram vidros e levam dinheiro de doações em Ribeirão Preto

Celebração deste sábado (1º) foi suspensa em função dos estragos. Valor total dos prejuízos não foi contabilizado. Ladrões invadem Santuário das Sete Capelas em Ribeirão Preto, SP

Ladrões invadiram, vandalizaram e furtaram o Santuário das Sete Capelas na noite de sexta-feira (31) em Ribeirão Preto (SP). Em função dos danos, uma celebração prevista para o início da manhã deste sábado (1º) precisou ser cancelada.

Os prejuízos foram notados neste sábado, com a chegada do zelador ao local, que fica no Morro do São Bento, zona leste da cidade.

Além de arrombarem portas e quebrarem vidros, criminosos desligaram alarmes e câmeras de segurança, cortaram fios de energia elétrica e levaram dinheiro dos cofres que guardam doações de fieis nas diferentes construções existentes no local. O valor não foi divulgado.

Criminosos causam prejuízos ao Santuário das Sete Capelas em Ribeirão Preto (SP)

Reprodução/EPTV

Devido aos prejuízos, a missa do Domingo de Ramos será realizada no Monumento ao Sagrado Coração de Jesus.

Os responsáveis pelo santuário acreditam que mais de um ladrão participou da invasão. Nenhum suspeito tinha sido preso ou identificado até a última atualização desta notícia.

Santuário das Sete Capelas

Tradicional ponto turístico e religioso de Ribeirão Preto, o Santuário das Sete Capelas foi idealizado por monges beneditinos e tem construções datadas desde 1948, com a Capela de Nossa Senhora das Graças, em um local de escavação de pedreiras.

Ao lado da Avenida Meira Júnior, o local abriga templos com diferentes características arquitetônicas, dispostos em um semicírculo e dedicados a São Judas Tadeu, Nossa Senhora Aparecida, Santa Terezinha, São Jorge, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, além da Capela da Penitência, ao final de uma escadaria.

O Santuário das Sete Capelas está situado no Morro do São Bento em Ribeirão Preto

Reprodução/EPTV

