Ladrões que abordaram mãe e crianças para roubar carro são presos na zona Oeste de Boa Vista

Prisão aconteceu na tarde dessa quarta-feira (22), no bairro Peróla, após a Polícia Militar abordar um dos suspeitos. Trio confessou a prática do crime. Celular, faca e dinheiro aprendidos com os ladrões.

Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram presos, e um adolescente, de 16 anos, foi apreendido pela Polícia Militar suspeitos de roubar o carro de uma família e dois celulares, no bairro Buritis, em Boa Vista. Os suspeitos foram presos na tarde dessa quarta-feira (22) no bairro Pérola.

O crime aconteceu na terça-feira (21). No veículo estavam quatro crianças e a motorista, de 27 anos (veja no vídeo mais abaixo). A jovem é mãe de três das quatro crianças que estavam no carro.

Segundo a PM, após o roubo do carro, os suspeitos realizaram outro assalto, no bairro Cinturão Verde, também na zona Oeste de Boa Vista. Algumas horas depois do crime, os policiais encontraram o carro.

Os suspeitos foram encontrados por volta das 16h dessa quarta, quando os policiais avistaram o jovem, de 20 anos, pela região. Na ocasião, o suspeito foi abordado e, com ele, foram encontrados R$ 218.

Questionado sobre o dinheiro e a participação no assalto, o suspeito confessou a autoria do roubo. Ele ainda contou que havia vendido um dos celulares da vítima e o outro estava em sua residência.

Além disso, o suspeito indicou o endereço dos outros dois envolvidos no assalto. Aos policiais, o outro jovem, de 19 anos, e o adolescente confessaram a participação no crime.

Questionados sobre a arma de fogo utilizada no crime, eles informaram que, durante a fuga, ela havia caído em um terreno baldio. Os agentes realizaram buscas no local indicado, mas não encontraram o objeto.

O trio foi detido e conduzido para o 5° Distrito Policial, onde o caso foi registrado para as medidas cabíveis.

