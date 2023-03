Ladrões são presos após bloqueio de estrada para roubar carro na região de Altinópolis, SP

Dupla usou um veículo roubado para parar motorista e fugir no veículo dele. Motorista de caminhão, que achou que se tratava de acidente, teve objetos levados ao parar para ajudar. Bandidos roubam carros na divisa de SP e MG e chegam a bloquear rodovia

Ladrões chegaram a bloquear uma rodovia para roubar carros na quarta-feira (22) entre Altinópolis (SP) e a divisa com Minas Gerais.

O primeiro roubo aconteceu por volta das 16h no Centro de Altinópolis. Os criminosos levaram uma Pajero que tinha sistema de bloqueio. o dono acionou o mecanismo e avisou a polícia sobre o crime.

Durante as buscas, policiais localizaram o veículo em uma estrada vicinal entre Santo Antônio da Alegria (SP) e Itamogi (MG).

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens abandonaram a Pajero no meio da rodovia e roubaram o carro de um motorista que passava pelo local.

O motorista de um caminhão, que também passava pelo local, achou que era acidente e desceu para ajudar. Ele acabou rendido pelos ladrões e teve a aliança, dois celulares e a chave do veículo dele levados pela dupla.

De acordo com o sargento Lima, da PM de Santo Antônio da Alegria, o segundo roubo foi comunicado por rádio a outras equipes de patrulhamento e uma delas localizou o carro, um modelo Cruze, na Rodovia Altino Arantes.

Houve perseguição, e os bandidos tentaram se esconder em uma mata. Com ajuda do helicóptero Águia, a polícia montou um cerco na região e conseguiu encontrar a dupla escondida em um buraco no meio do mato.

Os dois homens foram presos são de Cajuru (SP) e foram levados à delegacia para registro da ocorrência.

De acordo com Lima, os veículos e os objetos roubados pela dupla foram devolvidos às vítimas.

