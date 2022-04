Lady Di : cette haine que lui vouait Ghislaine Maxwell, qui prenait plaisir à la faire pleurer

La tristement célèbre jet-setteuse Ghislaine Maxwell est toujours emprisonnée à New York. Elle est impliquée dans l’affaire Epstein dans laquelle elle est entre autres inculpée pour trafic sexuel de mineures. La mondaine britannique entendra sa peine définitive le 28 juin 2022. Les histoires et anecdotes les plus mauvaises à propos de Ghislaine Maxwell sont relayées par les médias. Ghislaine Maxwell, 60 ans, déteste Lady Di et lui vouait une haine sans pareil selon un documentaire diffusé par la BBC. L’ancienne petite amie de l’homme d’affaires et pédophile Jeffrey Epstein, qui a mis fin à sa vie en prison, est une habituée du palais de Buckingham.

“L’ami d’enfance de Lady Di n’est autre que le prince Andrew, avec qui elle jouait enfant notamment dans les grands jardins des terres de Windsor” précise Télé-Loisir. Le prince Andrew, 62 ans, est un ami très proche de Ghislaine Maxwell. Par ailleurs, le fils cadet et préféré de la reine Elizabeth II d’Angleterre, 95 ans, était également impliqué dans l’affaire Epstein. Le duc d’York a également été accusé pour agressions sexuelles à trois reprises par Virginia Giuffre alors que cette dernière n’avait que 17 ans. Grâce à sa relation privilégiée avec le frère du prince Charles, 73 ans, l’ancienne petite-amie et rabatteuse d’Epstein fréquentait Buckingham Palace et d’autres résidences royales.

Ghislaine Maxwell faisait pleurer Lady Di et s’en vantait

Ghislaine Maxwell a croisé plusieurs fois l’épouse de l’époque du prince Charles, la princesse Diana. Elle prenait un malin plaisir à l’intimider et jubilait de l’avoir fait pleurer. Maria Farmer, une des multiples anciennes jeunes esclaves sexuelles d’Epstein a apporté son témoignage dans le documentaire diffusé sur la BBC. Maria Farmer a affirmé que l’ex-petite amie d’Epstein faisait tout pour intimider la princesse Diana et qu’elle n’avait pas son pareil pour arriver à la faire pleurer, selon Télé-Loisir. Maria Farmer raconte que la mondaine britannique était du genre à dire : “Regarde là, on la faisait pleurer (Diana), si c’est pas drôle ça ! Nous avons tous adoré détester Diana“.

