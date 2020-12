lady-diana,-la-rivelazione-dell’ex-maggiordomo:-“carlo-non-c’era-e…”

La vita di Lady Diana al fianco del Principe Carlo non è mai stata semplice, un matrimonio costellato di bugie e della presenza ingombrante di una terza persona tra di loro che non ha mai dato loro modo di poter vivere a pieno un sentimento che in realtà non ha avuto nemmeno la possibilità di ‘nascere’. La Principessa triste però avrebbe avuto ragione a essere paranoica, così come raccontato anche dal maggiordomo Paul Burrell.

Lady Diana ha incontrato il Principe Carlo quando era ancora una giovane donna alle prese con la vita da adulta, un appartamento di proprietà condiviso con delle ragazze che sono diventate sue amiche e poi l’amore come quello delle favole che avrebbe cambiato ogni cosa.

La Spencer ha accettato di sposare il Principe Carlo per amore essendone davvero innamorata, per poi scoprire che la loro unione era costellata di segreti, bugie e i forti sentimenti che lui provava per un’altra donna: Camilla Parker Bowles.

Le bugie dette a Lady Diana

In occasione della messa in onda della nuova stagione di The Crown abbiamo avuto modo di conoscere la vera tristezza di Lady Diana, la bulimia e anche le paranoie con la quale questa aveva dovuto convivere ogni istante nel suo matrimonio per via dei tradimenti riservati dal Principe del Galles.

A raccontare questo aspetto della vita di Lady Diana è stato anche il maggiordomo Burrell che durante un’intervista rilasciata per un episodio di The Diana Interview: Revenge Of a Princess su ITV ha spiegato come la Spencer avesse il diritto di essere paranoica in quando i membri della famiglia reale e il personale le mentivano di continuo.

“Dov’è il Principe Carlo?”

Lady Diana durante il matrimonio con il Principe Carlo ha dovuto affrontare una lunga serie di problemi, perdendosi tra paranoie e le tristezze infinite che le venivano riservate ogni qual volta che il sospetto di un nuovo tradimento era alle porte, come se quelle nozze non avessero mai avuto una possibilità fin dall’inizio.

Lo stesso Burrell in occasione dell’intervista sopracitata, ricordando i momenti difficili vissuti al fianco di Diana Spencer, ha deciso di raccontare anche il seguente aneddoto: “La Principessa mi telefonava durante la settimana e mi chiedeva ‘Dov’è il principe Carlo?’, con me che rispondevo ‘Non posso proprio dirlo. Dovrai chiederlo a lui’”.

