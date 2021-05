Lady Diana l’ha sempre tenuto nascosto | Il tetro retroscena

Lady Diana, la principessa del Galles, è rimasta nei cuori di tutti per il suo animo sensibile e il suo impegno nel sociale, ma nella sua vita ha vissuto diversi drammi, c’è per esempio un difetto fisico che ostacolò un suo grande sogno.

Lady Diana Spencer ha segnato un’epoca importante con il suo troppo veloce passaggio sulla Terra, lasciando un vuoto enorme dopo di lei.

Capace di battersi come un leone per gli ultimi e paladina di tante giuste cause sociali, aveva anche un animo delicato e fragile che le ha causato difficoltà e ostacoli mentre si trovava già in una situazione non propriamente serena a corte. Da ragazzina coltivava una grande passione per una certa forma di espressione che però le è stata resa impossibile da un difetto fisico. Scopriamo quale e i particolari.

Lady Diana e la sofferenza di una vita

La principessa del popolo ha sofferto parecchio nella sua vita, è risaputo che, accolta giovanissima nella famiglia reale, ha vissuto momenti di angoscia non solo per il palese tradimento del consorte con Camilla Parker Bowles, ma anche per l’indifferenza dei Windsor verso di lei e i suoi problemi e la facciata di ipocrisia che sfoggiavano sempre per mantenere intatto il loro buon nome e le apparenze.

Nonostante lady D. fosse invidiata e ammirata dalla popolazione che vedeva solo il meglio, la ricchezza, lo splendore, la fortuna della sua posizione privilegiata, lei ha avuto gravi problemi di bulimia e anche di autostima. C’era però anche un’altra causa di infelicità che pesava sulle sue spalle, vediamo di cosa si trattava.

Quel difetto che le causò infelicità

Oltre ai tradimenti di Carlo e al resto la madre di William e Henry soffriva per la propria statura, che le aveva impedito di realizzare un suo sogno di ragazza: diventare una ballerina. Era infatti alta 1.78, sopra la media quindi, persino per una donna inglese. Non poteva essere una danzatrice di fila e questo le aveva causato molto dolore.

LEGGI ANCHE—-> Costantino Vitagliano: oggi felice insieme a una star della tv | Chi è la bellissima

LEGGI ANCHE—-> Eleonora Daniele, addio per sempre alla tv: i motivi spiazzano i fan

Certo, diventando moglie del principe Carlo avrebbe comunque dovuto abbandonare questo suo desiderio. A ogni modo Diana trovò il modo di realizzarlo almeno un po’. Danzò infatti privatamente alla Royal Opera House per i sostenitori e gli amici del Royal Ballet. Poi, nel 1985, quando la storia con Carlo già scricchiolava duettò con John Travolta, attore del momento, alla Casa Bianca, un’esibizione che ha fatto storia. Ora pare che almeno George e Charlotte abbiano ereditato questa sua passione.

L’articolo Lady Diana l’ha sempre tenuto nascosto | Il tetro retroscena proviene da Political24.