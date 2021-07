Lady Diana: l’indiscrezione riguarda solo uno dei due figli, cosa avrà pensato l’altro?

Lady Diana, l’indiscrezione clamorosa riguarda soltanto uno dei suoi due figli: cosa avrà pensato l’altro? Scopriamo cos’è esattamente successo.

La clamorosa indiscrezione riguarda soltanto uno dei figli di Lady Diana. Fonte Foto. Getty Images

Quella di ieri, Giovedì 1 Luglio, è stata una giornata decisamente importante per tutti gli inglesi e i suoi reali. Non soltanto perché, se fosse stata ancora viva, la bellissima Lady Diana avrebbe compiuto ben 60 anni, ma anche perché, dopo anni di realizzazione, Harry e William hanno avuto la possibilità di inaugurare quella statua che hanno fortemente voluto costruire per ricordare la loro straordinaria mamma. Avete letto proprio bene, si. A distanza di qualche mese dal funerale del principe Filippo, dopo il quale si dice che ci sia stata anche una furiosa lite tra loro, i due fratelli si sono nuovamente incontrati. Chissà, questa sarà stata un evento propizio per appianare tutte le loro difficoltà? Ce lo auguriamo!

In attesa, però, di sapere se William e Harry hanno avuto modo di chiarirsi una volta per tutte, c’è un incredibile retroscena che riguarda proprio loro. Stando a quanto si apprende dalle parole del biografo reale Robert Jobson, sembrerebbe che sia spuntata un’indiscrezione sui due figli di Lady Diana. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Lady Diana, clamorosa indiscrezione sui suoi figli: cosa è successo?

Stando a quanto si apprende dal biografo reale Robert Jobson, sembrerebbe che Lady Diana avuto l’abitudine di nominare uno dei suoi figli con un nomignolo davvero speciale perché fortemente convinta che lui fosse più adatto al ruolo di principe rispetto a suo fratello. A cosa facciamo esattamente riferimento? Ecco. Secondo questa clamorosa indiscrezione dell’uomo, sembrerebbe che la moglie di Carlo D’Inghilterra fosse solita chiamare il suo secondogenito e, quindi, Harry con l’appellativo “Good King Harry”. Un “nomignolo” piuttosto particolare, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, sottolinea il fatto che Lady Diana credeva fortemente che suo figlio Harry fosse più portato per il ruolo di principe.

Leggi anche –> William e Kate ci mostrano la loro incantevole villa nel Norfolk: ‘dettagli’ da far girare la testa

A questo punto, però, ci chiediamo: come l’avrà presa William? Da quanto si apprende dalle parole di Jeremy Paxman, sembrerebbe che, quando Harry diceva che non avrebbe voluto fare il principe, il primogenito rispondeva che l’avrebbe fatto lei.

Fonte Foto: Getty Images

Cosa ne pensate?