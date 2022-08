Lady Diana: retroscena mai rivelato “E’ stata costretta a sposare Carlo, sono state le sorelle” Tutta la verità

Agosto è il mese dedicato a Lady Diana in quanto il giorno 31 del 1997 perse la vita all’età di 36 anni. Fu vittima di un incidente automobilistico mortale sotto il tunnel del Pont de l’Alma a Parigi, insieme al compagno Dodi Al-Fayed. Ebbene, ogni anno, da quel giorno, vengono trasmessi documentari sulla sua vita o alcune riviste svelano nuovi retroscena. L’ultimo riguarda quello raccontato dalle sue due sorelle. Diana Spencer era figlia di una delle più antiche e importanti famiglie britanniche, strettamente connessa con la famiglia reale da diverse generazioni.

Ebbe il titolo di Principesse del Galles in seguito al matrimonio con Carlo, Principe del Galles ed erede al trono del Regno Unito, avvenuto nel 1981. I due rimasero insieme sino al 1996 e dal loro amore nacquero due figli: William ed Harry. In seguito divorziarono a causa del tradimento di lui con Camilla Parker. Ma, Lady Diana mantenne comunque il titolo reale, senza, però, il trattamento di Altezza Reale. Inoltre, rimase membro ufficiale della famiglia reale in quanto madre di un membro della linea di successione al trono. Ciò fu un fatto straordinario in quanto fu la prima volta che si verificò nella storia della famiglia reale britannica.

Lady Diana aveva due sorelle, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes. Proprio loro hanno svelato ciò che la principessa le confessò il giorno prima del matrimonio con Carlo: scoprì che il suo fidanzato aveva una relazione segreta con Camilla di Cornovaglia. Lo scoprì per caso, grazie ad un misterioso pacchetto trovato sopra la scrivania di Michael Colborne, il segretario privato di Carlo. Lady D, presa dalla curiosità lo aprì e vide un braccialetto che era un regalo di Carlo alla Parker. C’erano, addirittura, due lettere incise: G e F, cioè le iniziali di Gladys e Fred, soprannomi con cui i due amanti, da sempre, si chiamano in intimità.

Lady Diana, così come ha raccontato il biografo reale Andrew Morton, “Rimase sconvolta. Tanto che era pronta a rompere il fidanzamento e a far saltare il matrimonio”. In seguito a quella tragica scoperta, la principessa pranzò a Buckingham Palace con le sue sorelle e, presa dallo sconforto, confessò, di voler annullare le nozze. Ciò era al quanto impossibile in quanto i preparativi per il royal wedding era giunti al termine, dopo mesi e mesi di lavoro. C’erano anche dei souvenir dedicati ai due coniugi con i loro volti nelle vetrine dei negozi. Così, una delle due sorelle la convinse a non prendere quella decisione. “Bel guaio, è pieno di piatti e strofinacci con la tua faccia. È troppo tardi per tirarti indietro”. Dunque il famoso matrimonio venne celebrato in pompa magna il 29 luglio 1981.

Stando a quanto rivelato, anche quel giorno Lady Diana non riusciva a non pensare a ciò che suo marito le aveva fatto anche perché la sua nemica era presente in Chiesa e ne rimase sconvolta: “Da qual momento, riuscì a concentrarsi solo sull’immagine di Camilla”. Inoltre, lo stesso principe Carlo, pochi giorni prima, confidò ad un amico che stava facendo “la cosa giusta per il Paese”, quindi che il suo matrimonio era solo un dovere e non piacere: lui ha sempre amato Camilla. Infatti, è stato detto che, prima del fatidico ‘si’ anche lui ci stava ripensando tanto da piangere alla finestra di Buckingham Palace.

In seguito al divorzio, avvenuto nel 1996, il Principe del Galles ebbè, finalmente, il piacere di sposare Camilla Parker, nel 2005. Pochi anni fa, confessò ad un corrispondente reale, Robert Jobson, di aver sempre saputo che le nozze con Lady D non avrebbe mai funzionato. “Sposare Diana è stato un errore enorme. Ci siamo visti 12 volte prima del matrimonio, non ero in grado di capire se lei fosse la donna della mia vita”. Inoltre, aggiunse: “Io non incolpo nessuno di tutto quello che è successo, sono state scelte sbagliate. Ora con Camilla sono felice.” Voi che ne pensate? Commentate sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

