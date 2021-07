Lady Diana, soltanto adesso spunta fuori un retroscena ‘clamoroso’: dopo anni la verità

Lady Diana, soltanto adesso spunta fuori un retroscena ‘clamoroso’ sulla principessa di Galles: dopo anni la verità.

Lady Diana, soltanto adesso spunta fuori un retroscena 'clamoroso' sulla principessa di Galles: dopo anni la verità.

È stata una delle principesse più amate di sempre. La sua scomparsa ha segnato tutti, rendendola indimenticabile ed eterna. Ma siete sicuri di sapere proprio tutto su Lady Diana, la principessa di Galles? In un video tributo condiviso su Youtube, il suo ex chef Darren McGrady ha rivelato alcuni aneddoti che non tutti immaginerebbero.

In particolare, lo chef rivela che Diana non era particolarmente ferrata in un’attività domestica…scopriamo insieme cosa ha raccontato sull’indimenticabile Lady Diana.

Lady Diana, il retroscena che non tutti conoscono: ecco cosa ha rivelato il suo ex chef

Lady Diana non era una brava cuoca! A rivelarlo è stato Darren McGrady, l’ex chef della principessa, che con lei aveva un rapporto speciale. In un video tributo apparso su Youtube, Darren ammette la poca capacità di Diana tra i fornelli, raccontando di un episodio ‘shock’: una volta, per cucinare un piatto di pasta, finì per chiamare i vigili del fuoco!

Il cuoco spiega che cucinava dal lunedì al venerdì, ma nel week end, quando non era fuori, la principessa cucinava da sola i suoi pasti. Ma non sempre ottenendo ottimi risultati! Una volta, mentre cucinava un piatto di spaghetti, dimenticò la pentola sul fuoco per chiacchierare con un’amica: fu necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che accorsero in 12! Un episodio che non tutti conoscevano!

Nel suo lungo racconto, Darren racconta che Diana amava scendere in cucina, anche non ai fornelli, ma semplicemente per chiacchierare con lui. Spesso di teatro e musical, di cui entrambi erano appassionati. Un altro aneddoto curioso: Lady Diana amava tanto le serie tv ed amava commentare gli episodi visti il giorno prima proprio con il suo chef di fiducia.

Un legame speciale, quello tra Darren e Lady Diana. Se volete ascoltare il racconto nel dettaglio, correte sul canale youtube ufficiale dello chef.