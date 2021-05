lady-gaga-lascia-roma,-il-saluto-all’italia:-lacrime-e-omaggio-ai-fan

Le riprese del film House of Gucci sono terminate e la nota popstar lascia il nostro Paese; prima di partire compie un gesto speciale per i fan italiani

Lady Gaga lascia Roma e saluta commossa l’Italia. Si sono concluse le riprese di House of Gucci, film dove lei interpreta Patrizia Reggiani. La pellicola di Ridley Scott percorre la vita di Maurizio Gucci e le scene sono, appunto, state girate nella Capitale italiana. L’attrice e popstar, qualche ora fa, ha ringraziato i fan che l’hanno raggiunta all’esterno dell’hotel di Roma. La nota popstar americana, con origini siciliane, è uscita dalla struttura in lacrime. Visibilmente commossa, ha salutato tutte le persone che si trovavano di fronte all’hotel, lasciando anche dei tulipani gialli all’entrata.

Come è stato possibile capire attraverso i social, ogni fan ha avuto modo di prendere un tulipano, una volta che Lady Gaga è andata via. Questo non è l’unico saluto che l’attrice ha riservato al nostro Paese. Su Twitter ha ringraziato tutta Italia per averla sostenuta mentre girava le scene di House of Gucci.

“Vi abbraccio e vi bacio, vi dico che credo in voi, prego per il mio luogo d’origine, un paese costruito sulla promessa di duro lavoro e famiglia. Spero di avervi resi fieri. Io sono orgogliosa di essere italiana”

Il suo saluto non è passato inosservato ai più attenti, che hanno dato valore alle sue parole. In effetti, il pensiero espresso da Lady Gaga nei confronti dell’Italia è stato speciale. Il tweet è immediatamente entrato nei trending topic e si conclude con “Ti amo”. L’amatissima popstar è stata scelta per vestire i panni di Patrizia Reggiani, condannata a 26 anni di carcere con l’accusa di essere stata la mandante dell’omicidio del marito, Maurizio Gucci, morto a Milano nel lontano 1995.

House of Gucci con Lady Gaga: polemiche e riprese

Non è mancata qualche polemica quando sono iniziate le riprese. In particolar modo, proprio Patrizia Reggiani è intervenuta per criticare il mancato gesto di Lady Gaga nei suoi confronti. Ma questa non è l’unica polemica nata sul film con Lady Gaga e Adam Driver. A parlare ci ha pensato anche Patricia Gucci, pronipote di Guccio Gucci e cugina di Maurizio. La donna ha dichiarato all’Associated Press che la famiglia era molto delusa.

Nella Capitale italiana, la popstar ha scelto di soggiornare in un bell’attico. Siccome questo non è un periodo semplice a causa della pandemia del Covid-19, l’attrice ha preferito vivere in un appartamento privato, anziché soggiornare in una struttura alberghiera.

Le riprese non hanno toccato solo la città di Roma, ma anche altre località italiane: Milano, Firenze e il lago di Como.