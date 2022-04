lady-gaga-svela-il-trucco-per-ingrandire-gli-occhi,-il-segreto-di-make-up-semplicissimo-che-possiamo-fare-tutte

E’ Lady Gaga che ha rispolverato un antico segreto di bellezza che nessuna donna dovrebbe dimenticare, e che riguarda una semplice matita bianca. Noi donne passiamo molto tempo a migliorarci. Creme, trattamenti, massaggi, diete, piastre, ma soprattutto prestiamo una grandissima attenzione al make up. Una tecnica antichissima ma che con il passare del tempo è andata a migliorarsi sempre più. Oggi esistono ciglia finta permanenti, tatuaggi per definire le sopracciglia, tinte che non si tolgono neanche dopo aver mangiato un panino del Mc Donald, fondotinta che fanno scomparire ogni impurità.

Se vogliamo un viso più sottile basta fare un buon counturing, se vogliamo delle labbra più grandi basta disegnarle con una buona matita. Insomma, di trucchi ce ne sono parecchi, alcuni molto attuali e alla moda, altri dimenticati. Negli ultimi mesi abbiamo visto la giovane Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello Vip lanciare la moda delle lentiggini disegnate, che sono subito diventate fondamentali per le ragazzine. Ma è Lady Gaga a ricordarci che il make up non deve seguire alcuna regola, ma che deve andare semplicemente a valorizzare il nostro volto, in base alle nostre necessità.

Lady Gaga svela il segreto per un occhio più grande

Siamo tutte diverse. La forma del volto, degli occhi, delle labbra, il naso, ognuna di noi ha delle caratteristiche ben definite. Naturalmente, nell’epoca della chirurgia estetica si stanno perdendo quei tratti che ci rendono uniche e inimitabili. Ma c’è ancora chi non ha ceduto al richiamo dei ritocchini e, soprattutto, non esiste ancora nessuna operazione che ci permette di ingrandire la forma dei nostri occhi. Così, per chi ha due piccole fessure e vorrebbe invece uno sguardo magnetico e più aperto, deve guardare a uno degli ultimi make up sfoggiati da Lady Gaga durante i Grammy 2022.

Per ingrandire lo sguardo, infatti, basta applicare sotto l’occhio una bella e luminosa matita bianca. Un segreto che è stato di tendenza anni fa ma che successivamente è stato messo nel dimenticatoio. Guardandolo applicato sulla bella cantante, ci ha fatto tornare in mente la gloria del bianco e l’importanza di utilizzarlo per migliorare la forma degli occhi. Lady Gaga, che quest’anno ha passato molto tempo in Italia per girare il film House of Gucci, si è presentata alla premiazione con un meraviglioso abito black and white. E seguendo questi colori ha scelto anche il suo bellissimo make up.

Il trucco scelto da Lady Gaga ha uno stile classico e naturale, con eyeliner nero e ciglia finta. ma la matita bianca lo rende molto più particolare e bello. Le donne hanno la tendenza a utilizzare la matita nera sia sulla palpebra superiore che su quella inferiore, ma non ricordano che non c’è nulla di più sbagliato, soprattutto per chi ha un occhio piccolino. Per chi vuole un effetto più naturale, basterà sostituire la matita bianca con una beige o color carne. L’effetto sarà più acqua e sapone ma sicuramente meno brillante. per un trucco da sera, consigliamo sempre il bianco.

