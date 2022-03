laeticia-hallyday-:-ces-messages-trop-chou-de-ses-filles-pour-son-anniversaire 

Une jolie pensée. Laeticia Hallyday fait partie des personnalités appréciées par les français. La veuve du rockeur partage son quotidien sur les réseaux sociaux et elle semble plus épanouie que jamais. Ce vendredi 18 mars, elle fête ses 47 ans et, pour l’occasion, elle a reçu d’adorables messages de Jade et Joy, ses filles. Sur leur compte Instagram respectifs, toutes deux ont souhaité s’adresser à leur maman. Jade Hallyday a partagé une photo en sa compagnie. Un cliché d’enfance sur lequel elle est très jeune et qui est inédit. Pour l’accompagner, elle souhaite d’abord un “joyeux anniversaire” à sa maman avant de la remercier d’être “la plus formidable”. Je suis tellement chanceuse de t’avoir dans ma vie“. Une déclaration qui se poursuit avec des mots encore plus touchants : “Merci de me comprendre et d’être toujours là pour moi. Je te remercie de me soutenir à chaque fois. Je t’aime si fort“, peut-on lire. Par la suite, c’est Joy Hallyday qui a écrit : “Joyeux anniversaire à la maman la plus belle et la plus généreuse du monde. Je t’aime, je t’aime“. Elle a également paratgé un cliché de sa soeur et sa mère sous lequel était indiqué : “La femme la plus douce du monde“. Des messages qui ont fait très plaisir à Laeticia Hallyday.

Elle n’oublie pas. Laeticia Hallyday est très discrète concernant sa vie privée. Elle ne s’affiche que très rarement sur les réseaux sociaux et préfère vivre son histoire d’amour avec Jalil Lespert loin des projecteurs. Malgré les années qui passent, Johnny Hallyday a toujours une très grande place dans son cœur et ses pensées. Alors qu’elle faisait la promotion d’un coffret hommage au rockeur en octobre 2020, elle avait profité d’une interview accordée au Parisien pour évoquer ses filles. Toutes les trois sont inséparables et elles ont pu compter les unes sur les autres lorsque le rockeur a disparu. “Je les trouve très résilientes“, avait-il d’abord expliqué. “Les écoles en Californie sont fermées depuis mars et jusqu’en avril 2021. Elles peuvent m’accompagner à Paris, car elles sont scolarisées sur Zoom. Elles travaillent de 18 heures à minuit, tous les jours“, avait-elle poursuivi avant d’affirmer que Jade et Joy vivent “au rythme de leur papa“. Johnny Hallyday avait un quotidien très chargé qui semble avoir beaucoup inspiré ses filles. Et concernant leur personnalité, Laeticia Hallyday avait expliqué qu’elles sont très différentes : “Jade est en pleine adolescence, elle est littéraire, elle veut reprendre mon travail humanitaire. Joy est une ‘showgirl’, elle a hérité de son père“.

Joy Hallyday : quel message a-t-elle partagé sur son compte Instagram ?

Johnny Hallyday est toujours dans le cœur des Français et de ses proches et ce n’est pas sa fille cadette qui dira le contraire. Sur son compte Instagram ce mercredi 16 mars, elle a souhaité lui rendre un hommage bouleversant. Sur une première photo, l’adolescente de 13 ans apparaît, sur scène, et sur une seconde photo, la famille au complet est réunie devant un drapeau américain. “Just the 4 of us, for life” (NDLR : “Seulement nous 4, pour la vie”), a-t-elle écrit en légende. En septembre dernier, c’est Laeticia Hallyday qui avait assuré ne pas avoir oublié le rockeur. “Un pas après l’autre, avec résilience, je réapprends à être heureuse, à imaginer un futur sans Johnny. L’amour de Jalil me transporte. Il est formidable, il m’accompagne dans mon deuil avec beaucoup d’amour et de bienveillance“, avait-elle confié dans les colonnes de Paris Match.

Laeticia Hallyday © Instagram

