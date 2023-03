L’affascinante Elizabeth Maciel è una cantante, attrice, modella, conduttrice televisiva, showgirl e cantautrice Argentina residente in Italia.

Ha iniziato la sua carriera come modella in Argentina e ha continuato internazionalmente per poi sbarcare nel mondo dello spettacolo nella città eterna. Per la bellissima Argentina non è stata niente facile aprire strade da sola, ma la sua instancabile insistenza, forza e intelligenza l’hanno portata a conquistare poco a poco il cuore degli italiani.

Forse diranno ancora chi è Elizabeth Maciel?

Per qualcuno che ancora non lo sa,è una donna combattete, instancabile che ha dovuto insistere da sola, per continuare le sue grandi passioni nel mondo dello spettacolo. 1-Carissima Elizabeth Come ti definisci? woooowww!!!!! Penso che tu l’abbia già fatto ma lo farò con poche parole: “Una Gladiatora “.

So che sei una artista versatile, quale di tutte le tue passioni ti piace di più? È difficile scegliere quando amo davvero tutto quello che faccio. Mi piace molto il palco escenico dal vivo, perché posso sentire le vibrazioni del pubblico e tutta quella gioia che si prova contemporaneamente. Pura adrenalina!!! 3-Quando sei arrivata in Italia, qual è stata per te la cosa di maggiore impatto? Principalmente il modo molto socievole del italiano subito vuole sapere tutto di te…..la cucina italiana, è molto squisita, la moda e il modo in cui parlano: ti direi quasi che gridano ahahah!!!!!

Parlami un po’ di alcuni dei tuoi progetti?

Ho tanti progetti!! adesso sto preparando una nuova canzone con il mio produttore Michael Mendez a Miami con un stlilo molto sessuale, in america non è problema perche ce piu liberazione è normale cantare, recitare e fare tutto molto sex… Alcune delle mie canzoni sono già state ascoltate alla radio di Miami nel programma di: “Michael Mendez Show” e “Trova Libre”. Mi sto anche preparando a realizzare un cortometraggio qui in Italia, di una storia che piacerà a molti di voi di alto voltaggio Mmm!!.. anche sto nella plataforma americana “onlyfans” ne ho di più ma per ora vi raccontò queste anticipazioni. 5-Un desiderio? Per la pace, l’amore, la salute, il lavoro in tutto il mondo. Elizabeth Maciel

Mata