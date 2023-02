Lagarde reafirma que juros na zona do euro vão subir em 0,5 ponto percentual em março

Depois disso, o BCE vai reavaliar as condições econômicas e financeiras, tornando as próximas decisões ‘dependentes de dados’. Christine Lagarde, presidente do BC europeu

Francois Lenoir/Reuters

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reafirmou que os juros básicos na zona do euro serão elevados em 0,5 ponto percentual na reunião de março da entidade. Depois disso, o BCE vai reavaliar as condições econômicas e financeiras, tornando as próximas decisões “dependentes de dados”.

Durante sessão no plenário do Parlamento Europeu, Lagarde enfatizou que o mandato do BCE é por estabilidade de preços que só será atingida com a autoridade monetária mantendo o “curso atual de elevar os juros de forma significativa”.

Ainda que os preços de energia na Europa tenham perdido força, a inflação local segue fortes e, embora estejam ancoradas na meta de 2%, as expectativas inflacionárias requerem “monitoramento contínuo”, ressaltou Lagarde.

De qualquer forma, a melhor situação do choque energético provocado pela guerra na Ucrânia moderou os riscos inflacionários e para o crescimento da atividade na zona do euro, segundo Lagarde.

Os salários, contudo, têm crescido rapidamente e são uma ameaça à estabilidade de preços, enquanto a economia ainda deve apresentar crescimento fraco no curto prazo, acrescentou a banqueira central.

Lagarde aproveitou a oportunidade do discurso no Parlamento Europeu para defender a expansão da união monetária e econômica europeia. Segundo ela, é necessário fortalecer a integração financeira da zona do euro, reformar o quadro de governança econômica da UE e definir um quadro regulamentar adequado para o euro digital.

