L’agendina di Gianni Minà, così Massimo Troisi fece nascere il mito, era il 1992

Troisi: “La felicità mia è essere voluto bene da Pino Daniele. In più qui c’è Gianni Minà, un uomo che io invidio per la sua agendine telefonica. Gianni, nun a tien ccà? L’agendina telefonica che ha… è una cosa da invidiarlo: ta ta ta e chiamme a Cassius Clay. E nun è ca o sbattono o’ telefono ‘nfacc, no no: ‘C’è Cassius?’ E Cassius non dice ‘Minà chi è’. No, va al telefono e dice: ‘Hi Gianni, how are you?’, telefonata a carico di Cassius Clay, chiaramente”.

Minà: “È la festa di Pino Daniele..”.

Troisi: “Sì, però voglio dire come tu sei arrivato a me. Nella F lui ha ‘Fidel’ senza Castro. Come un prefisso”.

Minà: “Io voglio la testimonianza su Pino Daniele, dai”.

Troisi: “Lui chiama in tutto il mondo, non se ne frega niente: Fidel 00554 Cuba e chiama i Moncada. Quando Minà telefona, i Moncada litigano tra loro: ‘Parlo io, no rispondo io, no lascia…’. Lui stava facendo sciogliere i Moncada per sto fatto che li chiama a casa. Lasciali stare, non li chiamare più. Litigano. E poi Pino Daniele. Come è successo? Pino Daniele ha detto ‘Gianni, chiama Troisi per questa sera’. Lui ha preso l’agenda: “Fratelli Taviani, Little Tony, Toquinho, Troisi. E mi ha trovato”.

Minà: “Serata difficilissima questa”.

Anno 1992. Programma “Alta Classe”, su Raiuno, il giornalista Gianni Minà intervistò Massimo Troisi e Pino Daniele, in occasione del compleanno di Pino Daniele. L’attore napoletano si prese la scena, intervistato dal giornalista. Da qui nacque il mito dell’agendina di Gianni Minà.

Troisi è morto a 41 anni per una crisi cardiaca, nel 1994; Daniele è morto la notte tra il 4 e il 5 gennaio 2015 a 59 anni. Gianni Minà è morto il 27 marzo 2023, a 85 anni.

Vito Califano