l’agente-di-adriana-volpe-durissimo-sull’ex-marito:-il-comunicato-stampa

Marco Durante, presidente dell’agenzia LaPresse, azienda che cura l’immagine di Adriana Volpe, si è scagliato con un duro comunicato contro le intemperanze di Roberto Parli, ex marito della conduttrice trentina. Due giorni fa l’imprenditore svizzero ha pubblicato un post che ha lasciato tutti di stucco: ha recuperato una foto di Adriana e di Marco Profeta (avvocato, musicista e amico della presentatrice), affermando che quest’ultimo girasse nudo davanti a Giselle, la figlia di nove anni nata dal matrimonio Parli/Volpe. Non appena l’ex gieffina vip ha intercettato il post si è subito ‘smarcata’ dalla vicenda, naturalmente negando i fatti descritti da Parli e dicendo che l’ex coniuge “ha gravi problemi”. Dopo qualche ora Roberto ha cancellato tutto da Instagram, chiedendo scusa sia all’ex moglie sia a Profeta. Finita qui e tutto risolto? Assolutamente no, almeno per Durante che ha rilasciato una nota stampa al vetriolo nelle scorse ore.

“Trovo infantile, se non vile, prendersela via social con i deboli per poi cancellare ciò che si è scritto. Sono stufo di vedere e leggere a giorni alterni, oggi attacchi scomposti e domani candide carezze” esordisce così Durante per poi aggiungere: “Non entro nel merito delle questioni private, anche se LaPresse gestisce il management e la comunicazione di Adriana Volpe. Mi soffermo solo sul fatto che un uomo, un compagno, un marito, o ex che sia, dovrebbe sempre avere riguardo delle proprie compagne, delle madri dei propri figli e non insultarle o umiliarle spargendo falsità su di loro.

Il presidente di LaPresse passa poi a difendere Profeta: “Chiunque lo conosca sa che Marco Profeta è un uomo sensibile e unico che ha aiutato in tutti questi mesi Adriana. Ma è bene sapere con serenità che Marco è gay, dunque è oltremodo male indirizzata qualsiasi gelosia ostinatamente possessiva, che a ben vedere sarebbe in ogni caso mal riposta. Marco è un mio amico che, come Adriana, difenderò fino alla fine. Spero che il signor Roberto, che non ho piacere di conoscere, plachi le sue intemperanze e si faccia un esame di coscienza, pensando al bene e alla crescita di sua figlia, bambina strepitosa.

“Un consiglio che mi corre l’obbligo di dare, da uomo, da marito, da padre. Ora basta caro Roberto, LaPresse è schierata totalmente con Adriana, Giselle e Marco”, ha concluso Durante.

Adriana Volpe, Roberto Parli e la conclusione della love story

Il matrimonio è naufragato nel periodo successivo alla conclusione del percorso di Adriana al Grande Fratello Vip 4. La coppia, che sembrava granitica, a quanto pare non lo era. Quando è iniziata la crisi coniugale, la Volpe ha cercato di starsene lontana dal gossip, raccontando sempre di incomprensioni e di marette risolvibili, con il tempo. Il tempo, invece, ha detto altro. La frattura nella relazione al posto di ricomporsi è andata via via ad allargarsi, fino ad arrivare a un punto di non ritorno.

Chi magazine, qualche settimana fa, informava della separazione. La notizia non è stata confermata dai diretti interessati, ma nemmeno smentita. A domanda diretta la Volpe ha sempre risposto di essere concentrata sul lavoro e sulla figlia, senza specificare di preciso in quali rapporti sia rimasta con Parli. Alla luce delle ultime vicende, quelle inerenti al caos scatenato dall’imprenditore con il sopra citato post Instagram, sembra che l’addio non sia stato digerito. Almeno dallo svizzero.