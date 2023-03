Lajçak pas takimit me Bislimin: Gjithçka mbi të cilën është rënë dakord, do të zbatohet

I dërguari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Mirosllav Lajçak, ka thënë se në takimin e tij me zëvëndëskryeministrin e Kosovës, Besnik Bislimi, kanë theksuar rëndësinë e pajtimit se çdo gjë mbi të cilën është rënë dakord, do të bëhet edhe zbatimi i saj.

Këtë e ka bërë të ditur vetë Lajçak, përmes një postimi në Twitter.

“Në një takim vijues pas atij të djeshmit për dialogun me zëvëndkryeministrin Besnik Bislimi. Mezi pres vizitën time në Kosovë së shpejti, për të diskutuar modalitetet e zbatimit. Theksuam rëndësinë e marrëveshjes për aneksin e zbatimit për të garantuar se gjithçka që është rënë dakord do të zbatohet”, ka deklaruar Lajçak.

Followed up on yesterday’s Dialogue meeting with DPM @BislimiBesnik. Looking forward to my visit to Kosovo soon to discuss implementation modalities. Highlighted the importance of agreeing on the implementation annex to guarantee that everything agreed will be implemented. pic.twitter.com/z4t1MDHVhs

