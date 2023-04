Lajçak takon Bislimin dhe Petkoviqin, flasin për zbatimin e marrëveshjes

Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçakm është takuar me zëvëndëskryeministrin e pare, Besnik Bislimi dhe shefin e Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë Petar Petkoviq.

Me anë të një postimi në Twitter, Lajçak ka deklaruar se pjesë e diskutimit ishte implementimi i marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit.

“Sot, do të drejtojë një takim të dialogut në nivel të kryenegociatorëve në Bruksel për të diskutuar zbatimin e Marrëveshjes për Rrugën drejt Normalizimit dhe çështjet aktuale urgjente”, ka shkruar ai.

Today, I’m hosting a Dialogue meeting on the level of the Chief negotiators in Brussels to discuss the implementation of the Agreement on the Path to Normalisation and urgent current issues. pic.twitter.com/U9aflJ1PCm

