L’Albero di Natale più grande del mondo è in Italia: come vedere l’accensione

Il blocco degli spostamenti non ferma l’Albero di Natale più grande del mondo che si trova in Italia. Come fare per vederlo in questo Natale 2020

La magica atmosfera del Natale torna ad illuminare Gubbio. Anche in questo 2020, nonostante le restrizioni per l’emergenza sanitaria e il blocco degli spostamenti, l’Albero di Natale più grande del mondo è pronto per essere acceso e portare gioia e speranza per il nuovo anno.

Ogni Natale Gubbio, questo meraviglioso borgo medioevale dell’Umbria, si trasforma in un un luogo magico disseminato di luci colorate e di splendidi addobbi. Ma il protagonista è indubbiamente l’Albero di Natale che ricopre l’intero versante del Monte Igino.

Migliaia di luci formano la sagoma di un abete e delle decorazioni e uniscono la Basilica di Sant’Ubaldo, posta in cima alla montagna, alle mura della città.

L’accensione dell’albero di Natale è un grande evento a cui partecipano ogni anno migliaia di persone. Vedere il buio rischiarato improvvisamente da migliaia di luci colorate è uno spettacolo bellissimo che per la prima volta sarà trasmesso in diretta streaming.

L’Albero di Natale di Gubbio: il più grande del mondo

Era il 1981 quando per la prima volta le pendici del Monte Igino che domina la cittadina medioevale di Gubbio vennero illuminate dal gigantesco albero di Natale. Da allora questo mastodontico albero luminoso è nel libro dei Guinness dei Primati come l’Albero di Natale più grande del mondo.

Ed ogni anno la magia si ripete. Una magia fatta di un grandissimo lavoro. Oltre 1300 ore di impegno da parte dei volontari detti ‘alberaioli’ per creare questa grandiosa immagine.

Vengono stesi cavi elettrici lunghi 8 chilometri che vanno a coprire 130 mila metri quadri. Ci sono 300 luci verdi che formano il profilo dell’albero e 400 luci multicolore che formano le decorazioni. In alto la grande stella composta da 200 luci.

Quest’immenso albero luminoso si estende dalle mura delle città fino alla Basilica di Sant’Ubaldo, patrono della città. E’ alto 750 metri ed è visibile da chilometri di distanza.

Come vedere l’accensione dell’albero di Natale 2020 di Gubbio

L’accensione dell’albero di Natale di Gubbio si svolge in una grande cerimonia che richiama tutti i cittadini eugubini e migliaia di turisti. Quest’anno per via della pandemia non potranno esserci cerimonie, ma l’accensione avverrà comunque puntuale il 7 dicembre, come ogni anno.

Dal tramonto all’alba l’albero di Natale più grande del mondo illuminerà la collina di Gubbio. Resterà acceso fino al 9 gennaio 2021.

L’emergenza sanitaria ha fermato pressoché tutti gli eventi natalizi. Non ci sono infatti mercatini, annullati tutti i presepi viventi e le rievocazioni storiche, chiusi tutti i villaggi natalizi. Ma le luci e gli addobbi non si fermano e si possono continuare ad ammirare, sebbene da lontano.

Il divieto di spostamento fra regioni scatterà secondo l’ultimo DPCM il prossimo 21 dicembre, ma già da adesso sono sconsigliati gli spostamenti non indispensabili. Per vedere lo spettacolo dell’Albero di Natale più grande del mondo basterà però un pc.

Verrà infatti fatta una diretta streaming per permettere a tutti di ammirare questo spettacolo. Potrete seguire dunque l’accensione dell’albero di Natale più grande del mondo da questa pagina Facebook comodamente seduti sul vostro divano.

The post L’Albero di Natale più grande del mondo è in Italia: come vedere l’accensione appeared first on Solonotizie24.