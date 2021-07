L’Albo d’Oro degli Europei: per l’Italia è la 2ª vittoria nella 4ª finale. Adesso Nations League e poi Mondiali – DATE e INFO UTILI

L’Albo d’Oro degli Europei di calcio: l’Italia vince per la seconda volta e raggiunge la Francia. Adesso occhi puntati alla Nations League di inizio ottobre, la Nazionale di Roberto Mancini è in semifinale e ospiterà la Spagna a Milano tra meno di tre mesi

L’Italia vince il secondo Europeo della sua storia, dopo i calci di rigore contro l’Inghilterra a Wembley nella finale del torneo itinerante rinviato al 2021 per la pandemia del Covid-19 rispetto all’iniziale programma del 2021. Il principale trofeo continentale, quindi, torna a Roma dopo 53 anni dall’ultima volta (1968) quando gli Azzurri avevano battuto la Jugoslavia 2-0 con le reti di Riva e Anastasi nella ripetizione della finale dopo il pareggio del primo match concluso 1-1 ai tempi supplementari due giorni prima (il regolamento di un tempo prevedeva la ripetizione della gara dopo due giorni al posto degli attuali rigori).

Per l’Italia era la quarta finale della storia: oltre alle due vinte nel 1968 e oggi, ci sono state quella del 2000 persa contro la Francia con il goldel gol di Trezeguet ai tempi supplementari e quella più recente perduta con la Spagna 4-0 nel 2012.

L’Italia raggiunge così quota nella classifica delle vittorie dell’Europeo, al pari della Francia. Soltanto Spagna e Germania hanno più titoli, entrambe tre a testa.

L’albo d’oro degli Europei:

1960 Russia

1964 Spagna

1968 Italia

1972 Germania

1976 Cecoslovacchia

1980 Germania

1984 Francia

1988 Paesi Bassi

1992 Danimarca

1996 Germania

2000 Francia

2004 Grecia

2008 Spagna

2012 Spagna

2016 Portogallo

2021 Italia

La classifica di europei vinti:

3 Spagna e Germania

2 Italia e Francia

1 Portogallo, Grecia, Paesi Bassi, Danimarca, Cecoslovacchia e Russia

L’Inghilterra, quindi, resta senza tornei continentali (era la sua prima finale della storia in un Europeo). La Coppa Europea rimane nel Mediterraneo per la sesta edizione consecutiva (è dal 1996 che non va in un Paese del Centro o Nord Europa), ed è la terza volta nel nuovo millennio che la squadra che gioca la finale in casa perde, dopo il Portogallo con la Grecia nel 2004 e la Francia con il Portogallo nel 2016. Il prossimo europeo si giocherà in Germania nell’estate 2024, inizierà il 14 giugno e finirà il 14 luglio, con la stessa formula del torneo attuale (24 partecipanti divisi in 6 gironi da 4 ciascuno con le qualificazioni agli ottavi di finale delle prime due di ogni girone e delle quattro migliori terze). Ma prima ci sono i mondiali del Qatar nel 2022 (dal 21 novembre al 18 dicembre), cioè tra un anno e quattro mesi, e prima ancora la Nations League con l’Italia che giocherà la semifinale contro la Spagna a Milano il 6 ottobre 2021 e poi il 10 ottobre a Torino l’eventuale finale contro la vincente di Belgio-Francia.