l’allarme-dell’anbi:-3,5-milioni-di-italiani-a-rischio-razionamento-d’acqua

“Dati alla mano, è lecito ritenere che, per almeno tre milioni e mezzo di italiani, l’acqua dal rubinetto non può più essere data per scontata”. A dirlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di bacino (Anbi). I dati a cui si riferisce sono quelli del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), secondo cui una percentuale tra il 6% ed il 15% della popolazione italiana vive ormai in territori esposti ad una siccità severa ed estrema.

“E questo è solo uno dei dati eclatanti, che disegnano un Paese in grave difficoltà idrica, riportati dal report dell’Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche, che settimanalmente registra il peggiorare di una situazione, che appare irrimediabilmente compromessa anche ùa fronte di prossime e comunque auspicate precipitazioni; non solo: l’assenza di pioggia a Febbraio torna a fare intravvedere lo spettro della siccità anche lungo le zone tirreniche dell’Italia centrale”, scrive l’Anbi, che ha scattato una fotografia del quadro nazionale.

In Valle d’Aosta, il manto nevoso si sta riducendo su tutta la regione: anche su Le Grandes Murailles in due settimane si è passati da 144 a 128 centimetri; in Piemonte, calano quasi tutti i fiumi; in Lombardia, il manto nevoso, pur superiore a quello dello scorso anno, si attesta attorno al 59% della media storica; sono più che dimezzate le riserve idriche (-52,7% sulla media de periodo), ormai ai livelli di un anno fa.

“Allarmante – sottolinea l’Anbi – è la condizione del fiume Adda, la cui portata continua costantemente a decrescere da mesi ed attualmente è nettamente inferiore a quelle dei recenti anni più siccitosi; ai minimi sono anche i livelli di Serio ed Oglio (- 15 centimetri sull’anno scorso e ben 1 metro e 14 centimetri sul 2021)”.

In Veneto, cresce la portata del fiume Piave, mentre Livenza, Adige e Bacchiglione restano ai minimi in anni recenti.

Photo by Rhamely on Unsplash

“Rimane stazionaria la situazione dei grandi invasi settentrionali, dove il lago di Garda è testimone di una crisi idrica, che si aggrava di anno in anno: nonostante sia stata ridotta la portata erogata al minimo di sempre (mc/s 9, utili a garantire solo il deflusso vitale per il fiume Mincio), il livello del bacino resta al di sotto dei 45 centimetri, cioè oltre mezzo metro più basso della norma;”, scrive l’Anbi. “Lo scorso anno, questo livello fu toccato nella seconda decade di Luglio, nell’ “annus horribilis” 2017 a fine Agosto, mentre nel 2012, anch’esso siccitoso, non fu mai raggiunto. Per gli altri bacini lacustri: il Maggiore è al 38% di riempimento, il Lario è al 18,8% ed il Sebino al 15%”. Per non parlare del fiume Po che, lungo tutta l’asta, registra portate al di sotto del minimo storico ed ovviamente inferiori al 2022.

Per Massimo Gargano, Direttore Generale di Anbi, “accade che al Sud si sia costretti a rilasciare in mare quantitativi d’acqua, esuberanti le capacità degli invasi e che al Nord si capitalizzi solo una piccola parte del già iniziato scioglimento delle nevi”. Questo avviene “non solo di fronte alle immagini di autobotti già in azione nel Piemonte, ma ad allarmanti segnali provenienti da altre zone d’Europa: dalla Francia, dove si è alla vigilia del razionamento idrico in alcune zone del Paese, alla Gran Bretagna, dove è già iniziato il contingentamento negli acquisti di alcuni prodotti agricoli”. Per Gargano “è necessario dare il via ad interventi per aumentare le riserve d’acqua: dall’efficientamento delle opere esistenti alla realizzazione di nuovi bacini multifunzionali, come previsto dal Piano Laghetti, proposto da Anbi e Coldiretti”.

Vista la drammatica situazione e la mancanza di azione da parte del governo, proprio nei giorni scorsi Legambiente ha lanciato un appello al Governo Meloni, indicando le priorità da mettere in campo per affrontare l’emergenza idrica, ormai strutturale.

L’articolo L’allarme dell’Anbi: 3,5 milioni di italiani a rischio razionamento d’acqua proviene da The Map Report.

Ufficio Stampa