L’allieva 4: Alessandra Mastronardi svela la verità | Duro colpo per i fan

Alessandra Mastronardi, protagonista insieme a Lino Guanciale de L’allieva, fiction italiana andata in onda per 3 stagioni su Rai Uno, è tornata a parlare di questa serie tv che le ha portato fortuna e consensi. Ecco che cosa ha svelato sul futuro di una possibile altra edizione.

L’allieva è stata una fiction italiana molto seguita e amata, è andata in onda per 3 stagioni su Rai Uno e ha visto come protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Da quando questa serie tv è terminata, nel 2020, tutti i suoi fan hanno atteso solo il momento in cui potranno rivedere i loro idoli: la laureanda Alice Allevi, interpretata dalla Mastronardi e l’arrogante dottor Claudio Conforti, che ha avuto il volto di Lino Guanciale.

Le voci circa un ritorno de L’allieva si sono susseguite negli ultimi mesi e sono culminate a Natale, con un messaggio della Endemol Shine Italy su Instagram che ha lasciato intendere un’altra imminente produzione di questa magnifica serie.

Purtroppo l’entusiasmo ha avuto vita breve perché è stato cancellato poco dopo la pubblicazione, gettando i fan nello sconforto. Ora, durante una diretta Instagram con Grazia, Alessandra Mastronardi è tornata sull’argomento.

Alessandra Mastronardi e il futuro de L’allieva

Quando le hanno chiesto se ci sarebbero state altre stagioni delle fiction a cui ha preso parte, ovvero L’allieva e I Cesaroni, l’attrice ha risposto in modo molto deciso nell’intervista a Grazia.

“Non ci saranno I Cesaroni, non credo che ci saranno mai. Ormai dovremmo fare i nonni, tutti quanti. L’allieva non credo che ci sarà più”. Purtroppo questo è un duro colpo da smaltire per tutti i fan della serie che avevano sperato in una quarta stagione.

D’altra parte la conclusione della terza stagione era apparsa piuttosto definitiva, Alice e Claudio infatti si erano sposati per la gioia del grande pubblico. Nel corso dell’intervista ha accennato anche al suo rapporto con Lino Guanciale, con cui ha avuto una bellissima intesa e complicità sul set: “Lino è come uno di famiglia, un mio parente stretto Non so quando torneremo a lavorare insieme, spero presto perché con lui è sempre una festa recitare, è tutto naturale, spontaneo. Lui è un attore che ti prende per mano”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piper Spettacolo Italiano (@spettacoloitaliano)

Guanciale, da parte sua, aveva già annunciato che non sarebbe tornato nella fiction di Rai Uno.

I progetti dei due attori

Ora entrambi gli attori sono concentrati sul futuro e sui nuovi progetti. Alessandra Mastronardi sarà nella fiction Carla, dedicata alla ballerina Carla Fracci e nel film con Nicholas Cage: “Unberable Weight of Massive Talent”, entrambi già girati e sta anche partecipando alle riprese: La donna per me.

Lino Guanciale, invece, comparirà nel film di Alberto Genovese: Il primo giorno della mia vita e nella serie tv: Spravvissuti.

L’Allieva quindi è ormai un capitolo chiuso, riusciranno i fan a farsene una ragione?

