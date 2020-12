l’alligatore,-anticipazioni-della-quarta-puntata

L’Alligatore anticipazioni quarta e ultima puntata

L’Alligatore anticipazioni quarta puntata: con l’appuntamento del 16 dicembre 2020 su Rai 2 la fiction per la regia di Daniele Vicari e Emanuele Scaringi giunge al capolinea della sua prima stagione.

Prodotta da Domenico Procacci per Fandango, L’Alligatore è un adattamento televisivo tratto dalla serie di romanzi best seller dell’Alligatore di Massimo Carlotto.

Nel cast troviamo Matteo Martari (Alligatore), Thomas Trabacchi (Rossini), Valeria Solarino (Greta) che abbiamo avuto il piacere di intervistare e di “incontrare” nel corso della presentazione stampa. Ci sono poi Gianluca Gobbi, Fausto Maria Sciarappa, Eleonora Giovanardi, Shalana Santana e Andrea Gherpelli.

continua a leggere dopo la pubblicità

Di seguito la trama e le anticipazioni della quarta e ultima puntata de L’Alligatore, in onda mercoledì 16 dicembre 2020 su Rai 2 a partire dalle ore 21.25 circa.

L’Alligatore quarta e ultima puntata spoiler: Fine dei Giochi

Il mitico trio formato da L’Alligatore (Matteo Martari), Rossini (Thomas Trabacchi) e Max (Gianluca Gobbi) si sono intromessi in questioni molto delicate. Hanno ficcato il naso in faccende in cui non avrebbero dovuto. Si tratta di castelli di carte che cadono non appena soffia un alito di vento e li sfiora. La loro presenza ha provocato il forte disappunto delle persone coinvolte.

Così arrivano alla fine dei giochi, vale a dire il momento in cui si trovano a far fronte al panorama criminale. Il punto è che non sono all’esterno di esso bensì all’interno. Fronteggiano il crimine del nostro Paese. I mezzi e gli stratagemmi usati in questa battaglia tremenda e sanguinosa sono un altro aspetto che sperano di sradicare. È tutto davanti ai loro occhi: dalla criminalità organizzata italiana e albanese ai colletti bianchi del Veneto fino a arrivare alla corruzione dei gradi più alti della polizia.

L’Alligatore quando va in onda su Rai 2? Programmazione

continua a leggere dopo la pubblicità

Dato che stai leggendo questo articolo probabilmente conosci la programmazione de L’Alligatore su Rai 2. Per completezza di seguito ricapitoliamo quando va in onda L’Alligatore su Rai 2. L’appuntamento è per le 21.25 circa.

Prima puntata – mercoledì 25 novembre 2020

– mercoledì 25 novembre 2020 Seconda puntata – mercoledì 2 dicembre 2020

– mercoledì 2 dicembre 2020 Terza puntata – mercoledì 9 dicembre 2020

– mercoledì 9 dicembre 2020 Quarta puntata – mercoledì 16 dicembre 2020

ATTENZIONE: la programmazione di Rai 2 è soggetta a variazioni.

RaiPlay L’Alligatore in diretta e in streaming: dove vedere le puntate

L’Alligatore è disponibile in streaming nel catalogo di RaiPlay. Si tratta della piattaforma streaming targata RAI. Per accedervi è sufficiente visitare il sito ufficiale o scaricare l’app disponibile per iOS e Android.