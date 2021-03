L’altra donna di Totti, Chi è Maria più bella di Ilary che ha fatto perdere la testa al calciatore

Oggi è divenuto un simbolo, una leggenda per lo sport e lo spettacolo: il suo nome è Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, amatissimo dai tifosi giallorossi e soprannominato “Er Pupone”, da giovane era davvero un latin lover in “carne ed ossa”. Il fascino, la simpatia di un uomo tutto d’un pezzo, sempre schietto e sincero con se stesso e con gli altri attirava tantissime ragazze.

Durante la sua bellissima giovinezza, non costruita solamente di “pane e pallone”, l’ex campione del mondo con la Nazionale Azzurra, ai mondiali del 2006 era desiderato da tantissime donne. Alla fine ha scelto di condividere il resto dei suoi giorni in compagnia di una tifosissima della Lazio, l’eterna rivale di sempre: Ilary Blasi. Nonostante la fede calcistica differente, l’una dall’altra, la showgirl, ex conduttrice de “Le Iene” sembra fatta apposta per lui. Insieme condividono tre bellissimi figli, Chanel, Isabel e Cristian, ai quali non fanno mancare davvero nulla.

Francesco Totti, il ricordo mai dimenticato di una ex: “Era bellissimo…”

Per un Francesco Totti, prototipo dello sport in campo e fuori a breve sarà disponibile anche la visione di un documentario sulla sua vita: “Speravo de morì prima”. Sarà l’occasione per tutti gli appassionati di calcio e della Roma in particolare, entrare nel vivo delle vicende che hanno accompagnato Francesco ad essere il campione che tutti conosciamo.

Chi ricorda invece, la ragazza con la quale ha condiviso una mini love story e ancora tutt’oggi gli “frulla” per la testa ( come dicono alcune voci maliziose) ? Si tratta di un personaggio che ha costruito la propria carriera nel mondo della moda e oggi è conosciuta come la “Dottoressa” del noto quiz show della Mediaset, “Avanti Un Altro”. Parliamo di Maria Mazza, che di recente si è espressa sul rapporto avuto con Francesco Totti, nei floridi e lontanissimi anni ’90. Ancora oggi ha di quel ricordo, un profondo rispetto della coppia e del campione ex capitano della Roma. “E’ stata una storia breve ma intensissima…” – chiosa Maria in un’intervista.

I due all’epoca erano molto giovani e non si poteva certamente parlare di amore duraturo, soprattutto per due vip che hanno deciso di costruire tutta la loro carriera nel mondo dei vip e dello spettacolo italiano. Oggi va ognuno per la propria strada, ma la Mazza ha dichiarato che le manca e non poco sentire anche la sua voce. Come reagirà la conduttrice Ilary Blasi? E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo L’altra donna di Totti, Chi è Maria più bella di Ilary che ha fatto perdere la testa al calciatore proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.