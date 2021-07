L’amatissimo cantante diventa nonno per la quarta volta: “Che bellezza!”, l’annuncio è dolcissimo

L’amatissimo cantante diventa nonno per la quarta volta: “Che bellezza!”, l’annuncio arrivato sui social è dolcissimo.

“Eccolo…. tre chili e 800…Si chiama Gaetano ed è il quarto dei miei nipoti…Che bellezza!”. È con queste parole, seguite da tantissimi cuori rossi, che uno dei cantanti più amati del nostro Paese ha annunciato di essere diventato nonno per la quarta volta!

Una gioia immensa per l’artista, che ha condiviso sul suo seguitissimo canale Instagram uno scatto del neonato, girato di spalle, tra le braccia della sua mamma. Un post dolcissimo, che è stato accolto con grande entusiasmo da fan e colleghi, che non hanno perso tempo a lasciare un messaggio di auguri per questo splendido evento. Scopriamo i dettagli!

L’amatissimo cantante diventa nonno per la quarta volta: “Si chiama Gaetano”, l’annuncio sui social

Fiocco azzurro in casa D’Angelo! L’amatissimo cantautore partenopeo Nino D’Angelo è diventato nonno per la quarta volta: il piccolo si chiama proprio come lui, Gaetano D’Angelo. Il quarto nipotino del cantante napoletano è figlio del suo primogenito Antonio D’Angelo (detto Toni), regista e sceneggiatore, e della giornalista casertana Roberta Buonpane. Toni D’Angelo è nato a Napoli il 6 dicembre del 1979, dal matrimonio tra Nino D’Angelo e Annamaria Gallo: dal loro amore è nato anche Vincenzo, nel 1983.

(Fonte Instagram)

Una gioia immensa per Nino D’Angelo, nonno per la quarta volta all’età di 64 anni. L’annuncio sui social è arrivato nella giornata di ieri ed ha ottenuto il pieno di likes, cuoricini e commenti. Tutti ricchi di messaggi di affetto e di auguri per il mitico caschetto d’oro e la sua famiglia.

Non possiamo che unirci a tutti e mandare i nostri migliori auguri di cuore a nonno Nino, ai genitori Toni e Roberta e a tutta la famiglia. E benvenuto al mondo piccolo Gaetano D’Angelo!