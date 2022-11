L’amatriciana bianca, molto più buona della Gricia. Il segreto per farla super cremosa: “Come uso il latte”

Quando sentiamo la parola amatriciana pensiamo subito a Roma, al pomodoro insieme al guanciale, con l’aggiunta di pecorino grattugiato. Non sappiamo che ne esiste una versione molto particolare, fresca e indimenticabile. E’ la versione di questo piatto proposta da Maurizio Piancastelli, chef Alla tavola del principe. Il cuoco ha deciso di condividere i suoi segreti in cucina e ci ha dato un’idea per questo primo piatto completamente rivoluzionato. Dimenticate il pomodoro: la pasta sarà bianca e a insaporirla ci saranno gli agrumi. Per gli amanti degli esperimenti è una novità entusiasmante.

Amatriciana bianca agli agrumi, Ingredienti

arance 2

limoni 2

latte fresco intero 600 ml

rosmarino 1 ciuffo

cipolla 1

guanciale 150 g

caciocavallo stagionato grattugiato 22 g

olio q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

ziti lisci o penne 350 g

La prima cosa da fare per cucinare la vostra amatriciana bianca agli agrumi è preparare appunto la crema di agrumi. Unite in una pentola il latte e le bucce di arance e limoni. Portate a ebollizione e lasciate cuocere a fiamma bassa per almeno un’ora. Eliminate le bucce e tenete da parte. Tagliate finemente la cipolla e lasciatela soffriggere in padella insieme all’olio extravergine d’oliva per qualche minuto. Versate un mestolo di acqua bollente per farla stufare. Quindi mettete sul fuoco l’acqua salata per la pasta e mentre aspettate che bolle dedicatevi al guanciale.

Tagliatelo a listarelle sottili e lasciatelo sfrigolare in padella insieme a poco olio finché non diventa croccante. Buttate la pasta e tritate finemente anche il rosmarino. Scolate le pennette al dente e aggiungetele alla padella con le cipolle. Mantecate con: il sugo del guanciale, il rosmarino, il caciocavallo grattugiato e la crema di agrumi. Se il risultato dovesse essere troppo denso, potete aggiungere un cucchiaio di acqua di cottura della pasta. Impiattate, spolverate con il pepe nero e completate con il guanciale croccante. La vostra amatriciana bianca agli agrumi è pronta.

L’amatriciana bianca, molto più buona della Gricia. Il segreto per farla super cremosa: “Come uso il latte” scritto su Più Ricette da Maria.

pappa2200