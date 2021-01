l’amica-geniale-3:-riprese-in-corso-e-ipotesi-sulle-nuove-attrici-protagoniste

L’amica geniale 3 quando esce? Le riprese sono in corso

La decisione in merito a L’amica geniale 3 stagione emerge già nel corso della conferenza stampa del secondo capitolo della saga (L’amica geniale. Storia del nuovo cognome) tenutasi a Roma il 21 gennaio 2020.

Non solo, in questa stessa occasione viene annunciato anche quando sarebbero dovute iniziare le riprese de L’amica geniale 3: il primo ciak è atteso per la primavera 2020.

In realtà l’emergenza Covid-19 fa saltare piani di tantissime produzioni televisive. Oltre a L’amica geniale 3 – ad esempio – si fermano i set de Il Paradiso delle Signore Daily 2 e de L’allieva 3.

Se tutto l’iter produttivo fosse andato come previsto, L’amica geniale 3 sarebbe potuta già uscire all’inizio del 2021. Restiamo in attesa di conferme, visto lo stato dei fatti.

Ciò che non è ipotetica, invece, è la conferma per la realizzazione di nuovi episodi de L’amica geniale dopo Storia del nuovo cognome. È Saverio Costanzo, regista sia della prima sia della seconda stagione della serie, a confermarlo. Proprio Saverio Costanzo, però, dopo aver scritto la sceneggiatura, fa un passo indietro e chiede una pausa per la regia. Questo è quanto riportato nell’intervista al produttore Lorenzo Mieli rilasciata a La Repubblica l’11 luglio 2020.

La stagione 1 della fiction è stata un successo internazionale. Per questo il rinnovo per una seconda stagione è accompagnato dalla conferma dello stesso regista dietro la macchina da presa: Saverio Costanzo. Ecco qui una foto delle riprese della seconda stagione de L’amica geniale con Margherita Mazzucco e Gaia Girace, dirette proprio da Saverio Costanzo.

L’amica geniale 2 Storia del nuovo cognome Saverio Costanzo e Gaia Girace photo by Eduardo Castaldo Credits Nexo Digital e RAI

“Non vediamo l’ora di raccontare il prossimo capitolo della vita e dell’amicizia di Elena e Lila”, però, ci rassicura Francesca Orsi (Executive Vice President di HBO Programming) in occasione dell’annuncio ufficiale per la terza stagione il 30 aprile 2020.

Le riprese de L’amica geniale 3 stagione sono in corso a Napoli. Questo è quanto riporta Sky TG24 il 19 gennaio 2021. La terza stagione potrebbe uscire nella seconda metà del 2021, ma non ci sono conferme ufficiali a riguardo.

L’amica geniale 3 dov’è girata

Sempre Sky TG24 il 19 gennaio 2021 ci fa scoprire le location de L’amica geniale 3 stagione. Le riprese hanno luogo a Napoli. In particolare la fase di shooting è in corso in piazza Dante, nel centro storico della città. La storia è ambientata negli Anni Settanta. Di conseguenza i luoghi per le riprese sono adattati per risultare credibili.

L’amica geniale 3 stagione è girata anche a piazza del Gesù. Torna uno degli scorci già intravisti nel secondo ciclo di episodi: il lato di Port’Alba.

L’amica geniale 3 cast: nuove attrici per Lila e Elena

Ancor prima del rinnovo ufficiale in conferenza stampa per il lancio de L’amica geniale 2, abbiamo un indizio notevole che ci fa pensare che ci sarebbe stata la terza stagione. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera il 17 novembre 2019, però, la (ormai ex) direttrice di Rai Fiction, Eleonora “Tinni” Andreatta si lascia sfuggire una frase che ci fa drizzare le antenne. Alla domanda relativa a eventuali cambiamenti nel cast per L’amica geniale 3 stagione – come accaduto, tra l’altro, tra la prima e la seconda, risponde senza tanti dubbi. In merito al ruolo delle due protagoniste rivela: “Dovremo sceglierne due più mature. A meno che Gaia [Girace, Lila nella stagione 2, NdR] e Margherita [Mazzucco, Elena nella seconda stagione, NdR], non crescano molto in fretta”.

Il dubbio, per Tinni Andreatta è se Gaia Girace e Margherita Mazzucco possano interpretare ancora le due protagoniste per L’amica geniale 3 stagione, due ragazze che da un romanzo all’altro cambiano molto.

Quello che a fine novembre 2019 pare essere ancora un’ipotesi – A meno che Gaia [Girace, Lila nella stagione 2, NdR] e Margherita [Mazzucco, Elena nella seconda stagione, NdR], non crescano molto in fretta” – al termine della seconda stagione, lunedì 2 marzo 2020, è confermato.

La terza stagione de L’amica geniale vede le protagoniste adulte e il recast – il cambiamento delle interpreti – è un elemento insito nella natura del progetto. Del resto, è successo lo stesso anche nel passaggio dalla prima alla seconda stagione.

Ne L’amica geniale 3 Lila cambia attrice: Gaia Girace è Lila solo per tre puntate

La conferma che non vediamo entrambe le due attrici protagoniste per l’intera terza stagione de L’amica geniale arriva direttamente da una delle due interessate. In un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano il 18 febbraio 2020, Gaia Girace racconta la sua scelta di abbandonare il personaggio di Lila. Non è senza dispiacere che decide di “lasciarla a qualcun altro”. Al tempo stesso non vede l’ora di iniziare a dedicarsi anche a cose nuove. Queste le sue parole: “Mi spiace lasciare il personaggio di Lila perché ci sto lavorando da tre anni, sto crescendo con lei e mi spiace lasciarla a qualcun altro. Spero che chi prenderà il mio posto la ami almeno un centesimo di quanto la amo io”.

Gaia Girace rassicura che la scelta di smettere di indossare i panni di Lila ne L’amica geniale non coincide con la sua volontà di cambiare strada professionale. Nell’intervista pubblicata da Il Fatto Quotidiano il 18 febbraio 2o20 riflette sul fatto che volesse “fare l’attrice prima di incontrare Lila, così sarà anche dopo”. A maggior ragione adesso che ha incontrato Saverio Costanzo, il regista de L’amica geniale (stagioni 1 e 2), che definisce come “la prima persona che ha creduto in me” e il suo “punto di riferimento”.

Restiamo in attesa di scoprire chi sia l’attrice che fa Lila ne L’amica geniale 3. Gaia Girace, stando a quanto dichiarato finora, ne veste i panni per i primi tre episodi.

Ne L’amica geniale 3 Elena cambia attrice: Margherita Mazzucco nel cast per metà stagione

Margherita Mazzucco (aka Elena), classe 2004, conferma in un’intervista pubblicata martedì 3 marzo 2020 su Il Fatto Quotidiano di non essere nel cast L’amica geniale 3. È con un po’ di dispiacere, forse timore, che lascia le vesti di Lenù. L’interprete spera “solo che chi verrà dopo di me non stravolga il mio lavoro, il personaggio che ho costruito.“

Al tempo stesso non chiude del tutto le porte a una possibile apparizione ne L’amica geniale 3, ipotizziamo in qualche flashback. Nell’intervista sopracitata del 3 marzo Margherita Mazzucco rivela: “non è confermata la mia presenza per la prossima stagione. Sembrerebbe di sì, ma non c’è nulla di ufficiale. Comunque io ci spero”.

Chi potrebbe essere la nuova Elena? C’è già una papabile Lenù per la terza stagione!

Ne L’amica geniale 3 Alba Rohrwacher è Elena?

Alba Rohrwacher potrebbe vestire i panni di Elena ne L’amica geniale 3 stagione, qui al 14esimo Rome Film Festival Credits Vittorio Zunino Celotto e Getty Images

Non ci sono ancora conferme ufficiali sui nomi delle due attrici che prendono il posto di Gaia Girace e Margherita Mazzucco nell’interpretazione delle due protagoniste. Dai primi rumour che circolano sul web, ne L’amica geniale 3 Elena potrebbe essere impersonificata da Alba Rohrwacher. Quest’ultima è sorella di Alice e compagna di Saverio Costanzo, entrambi registi dell’adattamento televisivo de L’amica geniale dai romanzi di Elena Ferrante. In effetti Alba Rohrwacher somiglia a Margherita Mazzucco, l’attrice che veste i panni di Elena nella seconda stagione…

La donna ormai anziana, invece, è interpretata da Elisabetta De Paolo, stando alle voci che circolano a fine gennaio 2021.

Restiamo in attesa di conferme ufficiali.

Ne L’amica geniale 3 chi fa Lila? Le ipotesi

Circolano dei nomi anche sull’attrice che sostituisce Gaia Girace (Lila) ne L’amica geniale 3. Stando alle ipotesi di fine gennaio 2021 il personaggio cresciuto potrebbe essere interpretato da Valentina Lodovini o da Serena Rossi. Quest’ultima, oltre a essere la protagonista di Mina Settembre, è convocata anche per un ruolo nel remake italiano di This is Us: Noi. Come rivelato dalla stessa attrice, rifiuta il ruolo perché troppo impegnativo in termini di contratto (quattro anni) con un figlio piccolo. Che abbia in cantiere, invece, L’amica geniale 3?

Come per tutte le questioni in sospeso, restiamo in attesa di conferme.

L’amica geniale 3 anticipazioni di Storia di chi fugge e di chi resta

L’amica geniale (stagione 1) ripercorre gli eventi narrati nell’omonimo romanzo di Elena Ferrante. La seconda stagione in anteprima al cinema con i primi due episodi, debutta poi in prima serata su Rai Uno lunedì 10 febbraio 2020. Il seguito del primo ciclo di episodi racconta le vicende scritte dall’autrice in Storia del nuovo cognome.

Essendo quattro i libri da cui è tratta la fiction, fin dal momento del rinnovo per la seconda stagione si è ipotizzato in una continuazione. In linea teorica L’amica geniale potrebbe proseguire, quindi, anche con una quarta stagione. Ogni ciclo di episodi potrebbe raccontare le vicende di un libro.

La terza stagione coincide con il terzo e penultimo capitolo della quadrilogia: Storia di chi fugge e di chi resta, infatti, costituisce la terza stagione della tanto attesa serie tv.

Queste le parole di Eleonora Andreatta – Direttore RAI Fiction – in occasione dell’annuncio ufficiale de L’amica geniale 3 il 30 aprile 2020. 2 “Premiata dal pubblico italiano e internazionale” questa fiction si inserisce all’interno di un percorso della televisione nazionale che ha anche la “ambizione di creare un racconto complesso e portare l’immaginario italiano nel mondo tenendo sempre al centro della narrazione il vissuto del nostro Paese.” Il successo di pubblico e di critica di questa serie tv dimostra “la potenza della storia di Elena Ferrante e la sua capacità di tradursi in un avvincente racconto seriale amato in tutto il mondo con la ricchezza e il fascino della regia di Saverio Costanzo”. Queste sono sempre parole di Eleonora Andreatta, ma anche Francesca Orsi (Executive Vice President di HBO Programming) cita il regista e l’intero team per “l’eccezionale lavoro svolto” nella seconda stagione.

Lorenzo Mieli, Amministratore Delegato di The Apartment (Fremantle) aggiunge poi, sempre nel comunicato stampa del 30 aprile 2020, una prospettiva fondamentale da cui guardare la serie. Fin dalla prima stagione L’amica geniale si propone di “abbattere confini geografici e linguistici. Scommettere sul passato per parlare del presente, sul particolare per diventare universali.“ Finora non ha fallito e continua certamente a farlo nella stagione 3.

L’amica geniale 3 trama: di cosa parla Storia di chi fugge e di chi resta

Storia di chi fugge e di chi resta è il terzo romanzo della quadrilogia de L’amica geniale. Il romanzo, infatti, riprende i fatti narrati al termine di Storia del nuovo cognome. A differenza del romanzo precedente le due protagoniste si trovano in un posto diverso. Lenù (Elena Greco), infatti, si è laureata alla Normale di Pisa ed è riuscita a pubblicare il suo primo romanzo.

Il successo, però, non è facile poichè deve fare i conti con le critiche che il mondo della letterature le muove. Fortunatamente, però, le cose le vanno bene anche dal punto di vista sentimentale, poichè ha un uomo che vuole sposarla. Programma quindi, dopo il matrimonio con Pietro, di trasferirsi a Firenze e costruire una famiglia insieme.

A Napoli, invece, Lila ha lasciato il marito e lavora nella fabbrica di salumi di Bruno Soccavo. La sua vita è l’opposto di quella di Elena: vive, infatti, in un tugurio con suo figlio Gennaro e il suo nuovo compagno Enzo e la tranquillità per lei stenta ad arrivare.

Continua la narrazione della vita delle due. Elena sta viaggiando molto per promuovere il suo nuovo libro e si sta trasferendo a Firenze. Si interessa sempre di più alle questioni sociali e alle lotte operaie. Intanto Lila deve invece fare i conti con i pregiudizi della gente che ancora addita una donna separata e per di più con un nuovo compagno. Anche Lila, però, così come la sua amica, è sempre pronta a combattere e diventa una sindacalista.

Ritroviamo le due amiche ormai cresciute, lontane non solo geograficamente. La crescita le ha portate non solo a prendere strade diverse ma a cambiare il proprio carattere, il proprio essere. Così, Elena e Lila, si ritrovano lontane, con quasi nulla più in comune.