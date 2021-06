L’amica geniale, la prima foto ufficiale della terza stagione | Alla scoperta degli anni Settanta

Con grande sorpresa, è stata annunciata la messa in onda della terza stagione de ‘L’Amica Geniale’ durante la stagione autunnale di Rai 1.

La fortunatissima serie tv è ispirata ai meravigliosi romanzi di Elena Ferrante, e racconta le vicende delle due amiche Lila e Lenù alle prese con una Napoli sempre in conflitto con sé stessa ma comunque straordinaria. Ad interpretare le due protagoniste sono le attrici Gaia Girace e Magherita Mazzucco che, con il loro incredibile talento, hanno sin da subito conquistato i cuori di migliaia di telespettatori italiani. Siete curiosi di vedere la loro prima foto ufficiale?

L’amica geniale 3, tutto pronto per ripartire: la foto ufficiale e la trama

Per inaugurare la ripartenza de ‘L’Amica Geniale‘ con questa attesissima terza stagione, è stata lanciata la prima foto ufficiale: ci sono Lila e Lenù, diventate ormai donne. Ma di cosa parleranno questi nuovissimi episodi?

Ritorneranno Elena e Lila, che hanno ben presto abbandonato la loro fanciullezza cercando in tutti i modi di allontanarsi dalla parte retrograda di Napoli. Lila si è sposata all’età di sedici anni e ha anche avuto un figlio; ha però deciso di lasciare il marito e, per mantenere sé stessa e il bambino, lavora come operaia.

Elena è invece andata via dal rione e si è laureata alla Normale di Pisa; in seguito, ha pubblicato un romanzo di successo che le ha permesso di conoscere un mondo ricco e benestante. Le due amiche si ritrovano dunque a lottare per i proprio ideali negli anni Settanta, mentre sono sempre unite da un fortissimo legame. Nonostante questo, ci saranno sempre ostacoli pronti a separarle e a far incontrare ad entrambe nuove prospettive di vita.

L’amica geniale: le novità della terza stagione

Anche questa nuova stagione è stata divisa in quattro serate e otto episodi. Stavolta, la serie tv non sarà più diretta da Saverio Costanzo ma da Daniele Luchetti.

Inizialmente, si vociferava che le due giovani attrici sarebbero state sostituite, dopo i primi due episodi, da persone più adulte che avrebbero interpretato Lila e Lenù negli anni Settanta. A quanto pare però, la produzione ha cambiato idea e ha optato per far restare Girace e Mazzucco fino all’ultima puntata della terza stagione.

Al momento, le riprese sono in pausa e dovrebbero ripartire a breve per essere concluse a Napoli nel mese di settembre.