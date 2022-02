l’amica-geniale,-serena-rossi-confessa:-“ho-fatto-provino-per-lila-adulta-ma-non-mi-hanno-voluta.-ecco-chi-prendono-al-mio-posto”

Serena Rossi svela di non aver superato il provino per la parte di Lila nella terza stagione de “L’Amica Geniale“. Nelle intenzioni della produzione il cambio delle protagoniste, sia Lila che Elena, doveva avvenire nelle puntate attualmente in onda su Rai1 e non nella quarta e ultima stagione, ancora da girare. In pole position c’era Serena Rossi per la parte che ha fatto sbocciare il talento di Gaia Girace. Poi il provino non è andato bene e si è optato per confermare il cast.

Mentre la critica e il pubblico sono innamorati de “L’Amica Geniale”, per non parlare dell’entusiasmo nei tanti Paesi dove la serie è stata venduta, Serena Rossi fa una rivelazione a Grazia. “Un provino che non ho superato? È successo con L’Amica Geniale. Mi hanno chiamato per la parte di Lila. In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre. Mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo di donna forte”, sottolinea l’attrice.

Gaia Girace e Margherita Mazzucco alla fine hanno accettato la terza stagione de L’Amica Geniale, non senza titubanze, ovvero gli anni adulti di Lila e Lenù, le intese protagoniste dei romanzi bestseller di Elena Ferrante. La scelta di chi prenderà il loro posto è stata rimandata. Nel frattempo Serena Rossi ha ottenuto un grande successo con “Mina Settembre“, la cui seconda stagione andrà in onda su Rai1 tra l’autunno 2022 e l’inverno 2023, e con “La Sposa” che ha da poco sbancato l’Auditel.

Quando esce L’Amica geniale 4: la data di uscita dell’ultima stagione della fiction Rai

L’Amica Geniale si chiuderà con l’ultimo capitolo della saga che si chiama “Storia della bambini perduta”. Ecco quando sarà disponibile su Rai1. La terza stagione della serie televisiva italo-statunitense con Margherita Mazzucco e Gaia Girace, L’Amica Geniale, si è conclusa. Tratta dai romanzi di Elena Ferrante, la serie si chiuderà con l’ultimo capitolo della saga che si chiama “Storia della bambini perduta”. Si chiuderà quindi con la prossima stagione il percorso della trasposizione televisiva delle avventure di Lila Cerullo e di Elena Greco.

Quando escono le nuove puntate de L’amica geniale 4

Non c’è ancora una data d’uscita ufficiale per la quarta stagione de L’Amica Geniale, ma seguendo quanto accaduto per le precedenti stagioni si potrebbe considerare che tra il 2023 e il 2024 le puntate dovrebbero sicuramente essere disponibili, ancora una volta, a cadenza settimanale su Rai1.

La trama de L’amica geniale 4

Elena Ferrante è una delle più grandi scrittrici dei nostri tempi e con “Storia della bambina perduta” tira la somma alla sua più importante saga letteraria, una saga che ha venduto milioni di copie nel mondo. La trama de L’Amica Geniale 4 è divisa in tre macro-capitoli: Maturità. Storia della bambina perduta; Vecchiaia. Storia del cattivo sangue; Epilogo. Restituzione. Ormai adulte, Elena e Lila hanno preso strade sempre più diverse. Elena è ormai una scrittrice affermata, innamorata di Nino dopo essersi separata da Pietro, Lila continua a stare con Enzo. Il ritorno a Napoli di Elena, incinta di Nino, le fa scoprire che anche Lila si trova nelle stesse felici condizioni. Le due danno alla luce le loro rispettive figlie a tre settimane di distanza. Lila chiama sua figlia Tina (Annunziata, come sua madre) mentre Elena la chiama Imma, proprio come la madre. A Napoli, però, succederanno dei fatti che saranno fondamentali per la vita di entrambe e per lo sviluppo del romanzo che chiude una saga importante e tanto amata.

L’articolo L’amica geniale, Serena Rossi confessa: “Ho fatto provino per Lila adulta ma non mi hanno voluta. Ecco chi prendono al mio posto” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.