Lançamento imobiliário une praticidade, conforto e lazer para criar novo conceito de moradia

Unidades a partir de R$ 327 mil, em Santos/SP Torre única, três opções de planta, lazer completo e facilidade no financiamento

Divulgação

Unir praticidade do dia a dia com muito conforto, lazer completo, ótima localização e unidades com excelente custo X benefício (com apartamentos a partir de R$ 327.000,00). Esse foi o objetivo traçado na concepção do Piazza Torino, primeiro empreendimento da Construtora Engelife, em Santos.

“A criação do Conceito Smart traz para o prédio a união de vários pontos que valorizam ainda mais o empreendimento: localização, unidades muito bem planejadas, lazer para toda a família, com preços convidativos e muita facilidade nas condições de pagamento”, comenta Diogo Barroso, engenheiro responsável pela obra e diretor da Engelife.

Corroborando com a opinião de Diogo, Roberto Barroso, também diretor da construtora, relata a intensão do Grupo Engeplus na criação da nova empresa. “Buscamos atender um nicho de mercado que não vinha recebendo a devida atenção em nossa cidade. O produto que estamos oferecendo com o Piazza Torino é focado no profissional liberal, no funcionário público e no consumidor em geral que ao procurar uma nova moradia acabava avaliando alternativas até mesmo em outras cidades da região por conta do custo”, argumenta Roberto.

O Piazza Torino já é um sucesso de vendas. Em pouco mais de dois meses do lançamento oficial, já está chegando à casa dos 30% dos apartamentos comercializados. Alexandre Suaid, que também faz parte do corpo diretivo da Engelife, enfatiza a parceria com a Caixa.

“As alternativas de financiamento com a instituição financeira ajudam significativamente quem hoje mora de aluguel e quer adquirir sua casa própria, pois o valor a ser pago até a entrega das chaves é reduzido e permite que as famílias consigam arcar com a locação atual e a parcela do novo imóvel. Sem contar ainda a possibilidade de somar a renda familiar e o uso do saldo do FGTS como parte do pagamento”.

DECORADO

Visando oferecer uma experiência imersiva ao futuro morador, a Engelife construiu uma unidade decorada em anexo ao plantão de vendas. “Contamos com o projeto da Scala Arquitetura que desenvolveu um belíssimo trabalho. Todos que visitam o decorado ficam maravilhados com o aproveitamento do espaço e conforto oferecido”, comenta Diogo.

Visita ao decorado permite experiência imersiva ao visitante

Divulgação

O apartamento decorado tem 67m2, com 2 dormitórios (1 suíte)

Divulgação

O EMPREENDIMENTO

O Piazza Torino é composto por torre única, com 3 tipos de apartamentos com unidades de 1 dormitório (38m2), ou 2 dormitórios (56 ou 67m2 – 1 suíte). Todos têm varanda com ponto grill, vaga de garagem e já serão entregues com pisos na sala e quartos. Unidades a partir de R$ 327.000,00.

O lazer é um dos pontos altos do projeto. São ao todo 13 áreas para atender todos os moradores:

Piscina com raia – 25m;

Piscina adulto;

Piscina infantil;

Coworking;

Salão de festas;

Salão de jogos;

Espaço Gourmet;

Quiosques;

Playground;

Cantinho da mamãe;

Academia;

Pista de cooper;

Pet place.

Ao todo, serão 13 espaços de lazer e convivência

Divulgação

SERVIÇO

O plantão de vendas do empreendimento fica à Rua Conselheiro João Alfredo, 363 – Santos. WhatsApp 13 99151-9431. Visite o site: http://www.engelifeconstrutora.com.br

Fachada do Piazza Torino – localização é um dos pontos de destaque do empreendimento

Divulgação

Vittorio Ferla