lanches-artesanais-fazem-sucesso-entre-consumidores-de-itapetininga

Inaugurada em 1924, Padaria São João entrou na onda dos hambúrgueres e oferece opções de dar água na boca.



Padaria São João entrou na onda e oferece lanches artesanais de dar água na boca (Foto: Divulgação)

Com pães especiais, molhos caprichados e carne suculenta, os lanches artesanais caíram no gosto dos consumidores em Itapetininga. Seguindo a tendência gastronômica, a Padaria São João já oferece em seu cardápio opções de hambúrgueres artesanais de dar água na boca e que cabem no seu bolso.

Os deliciosos hambúrgueres artesanais são preparados com 150 gramas de carne, maionese caseira e queijo mussarela no pão de hambúrguer ou baguete. Um dos que mais fazem sucesso entre os clientes é o João Grandão, que leva alface, tomate, cebola caramelizada, molho especial e pão de ovos. Tem ainda o inusitado Feichtenberger, preparado com hambúrguer de linguiça, vinagrete e rúcula.

Padaria está sempre buscando se modernizar e

oferecer novos produtos, como as carolinas de

nutella (Foto: Divulgação)

Todas as receitas foram desenvolvidas pela padaria, que está sempre buscando se modernizar e oferecer aos clientes novos produtos com a qualidade e personalidade próprias da Padaria São João.

O cardápio também traz mais de 20 opções de lanches, como o Cheese Calabresa e o Cheese Filé Mignon, e sete sanduíches especiais. Para acompanhar, os clientes têm sucos naturais, refrigerantes, cervejas e milk shakes à disposição.

“Com o objetivo de fidelizar e atrair novos clientes, a Padaria São João passa por um processo constante de inovação e a melhoria de seus produtos e serviços, além de contribuir diretamente para a comunidade local através de apoio e patrocino às atividades culturais, esportivas, de responsabilidade social e sustentabilidade”, diz Márcio Duarte de Melo, proprietário da padaria.

Entre a variedade de salgados, o destaque é para a deliciosa torta de frango, produto que faz muito sucesso na Padaria São João. A torta salgada já é tradicional na padaria em Itapetininga e a grande demanda pode ser explicada pela qualidade do assado: superfície levemente dourada, recheio cremoso e bem temperadinho, que é para se deliciar e também comer com os olhos!

Entre a variedade de salgados da padaria, torta de frango faz sucesso entre os clientes (Foto: Divulgação)

Do café da manhã ao jantar

Inaugurada há mais de 90 anos, a Padaria São João já faz parte da história de Itapetininga e está presente desde o seu café da manhã até o jantar. O estabelecimento oferece mais de 25 sabores de pizza, entre salgadas e doces, mais de 15 opções de porções quentes e frias, além de pratos executivos e caldos todos os dias.

Padaria São João oferece diversos doces e, entre

eles, o bombom com morango (Foto: Divulgação)

Atualmente, a Padaria São João passa por um processo de expansão e conta hoje com três lojas e uma fábrica de pães e bolos embalados, além de fabricação de salgados e confeitaria fina. A loja central é a única na região que funciona 24 horas, durante o ano inteiro, em toda a região.

Por seu serviço de excelência, a Padaria São João foi eleita uma das melhores padarias do Brasil pelo prêmio Baker Top 2014 e 2016.

“Na área de novos produtos e serviços, podemos citar o desenvolvimento de nossa linha zero açúcar, sanduíches artesanais, escondidinho e bombom de nutella com leite ninho, e a entrada no mercado de buffets e eventos corporativos. Acreditamos, enfim, que promover estas ações é a melhor forma de retribuir tudo o que conseguimos ao longo de 92 anos de história, a razão de nosso sucesso e segredo de continuarmos sempre crescendo”, finaliza Márcio.

Unidade IEndereço: Rua Aristides Lobo, 252, CentroFuncionamento: 24 horasTelefone: (15) 3272-5140

Unidade IIEndereço: Rua Doutor Coutinho, 1.108, CentroFuncionamento: das 6h à meia-noiteTelefone: (15) 3273-2228

Unidade IIIEndereço: Rua Francisco Válio, 1.133, CentroFuncionamento: das 6h à meia-noiteTelefone: (15) 3272-7432



Padaria São João foi eleita uma das melhores padarias do Brasil em 2014 e 2016 (Foto: Divulgação)

valipomponi