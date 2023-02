Lanchonete manda pedras a cliente que enviou Pix falso em SC; VÍDEO

Dono desconfiou após comprovante de transferência enviado não ter data ou horário do pagamento. Empresa fez um boletim de ocorrências e compartilhou caso nas redes sociais. Lanchonete envia pedras a cliente que enviou pix falso em SC

Funcionários de uma lanchonete de Tubarão, no Sul catarinense, enviaram pedras ao invés de dois pães de alho para um cliente que encaminhou um comprovante de Pix falso após pedir comida. Segundo o perfil da empresa, que publicou um vídeo relatando o caso na terça-feira (7), o documento não tinha data da transação ou horário do pagamento.

Havia divergência também entre o número do CNPJ da empresa e o CPF do comprovante encaminhado, além do nome do cliente. Até a manhã desta quarta-feira (8), o vídeo tinha mais de 5,9 mil curtidas e dezenas de comentários (assista acima).

A empresa chegou a fazer testes e conferiu se o problema seria com a própria conta, mas após verificar que seria um golpe, resolveu mandar as pedras no lugar do lanche, gravar a situação e compartilhar. Um boletim de ocorrências também foi feito, informou o dono da Santo Alho, Venicius Cardoso.

“A gente encontrou a mulher do suposto ‘golpista’ aqui no insta, entramos em contato e ela disse que não foi eles, que o marido perdeu o celular e estão fazendo isso”, escreveu.

A reportagem também questionou se a Polícia Civil já deu início a uma investigação, e aguardava o retorno até a última atualização do texto.

A suspeita de golpe começou após funcionários perceberem que o cliente queria fazer a transição por meio da chave do Pix, ao invés do QrCode, que ocorre quando o estabelecimento envia um código com o valor da conta. Ao verificar que os nomes não batiam, foi percebido o golpe.

Segundo Cardoso, não é a primeira vez que a lanchonete é alvo de golpe. Em um outro episódio, o empresário teve prejuízo de R$ 400. “A gente já possou por isso várias vezes e só foi descobri meses depois”.

Vito Califano