landini-e-best-wine-stars-insieme-per-promuovere-l’eccellenza-vitivinicola-italiana

Il marchio Landini sarà Main Sponsor del Best Wine Stars nell’edizione 2022, l’evento dedicato alla promozione della cultura del vino giunto alla terza edizione, in programma i prossimi 14 e 15 maggio presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano. Per lo storico marchio reggiano si tratta del naturale abbinamento con un comparto, quello della produzione vitivinicola italiana di eccellenza, che lo vede protagonista da sempre con i suoi trattori specializzati, progettati e sviluppati per il lavoro nei vigneti.

“Landini – commenta Mario Danieli, Country Manager Italia di Argo Tractors – è un prestigioso marchio dell’industria italiana, simbolo del Made in Italy e di quella eccellenza riconosciuta anche al di fuori dei confini nazionali, come sinonimo di qualità. Valori che facilmente troviamo nei vini italiani, da sempre apprezzati e riconosciuti in tutto il mondo. Come i produttori coltivano e curano con dedizione, professionalità e passione le uve per creare vini d’eccellenza, allo stesso modo noi investiamo, ricerchiamo e lavoriamo per proporre sul mercato dei prodotti sempre più competitivi, efficienti e tecnologici”.

“In tal senso – aggiunge Danieli – il nostro gruppo abbraccia questa manifestazione e i suoi protagonisti, sottolineando la naturale vicinanza a questo comparto grazie anche alla tecnologia dei nostri trattori specialistici, tecnologia che migliora ed ottimizza il lavoro nei vigneti. Argo Tractors è da anni impegnata nell’innovazione, grazie ai forti investimenti nel settore ricerca e sviluppo e al contempo coltiva la passione per il lavoro in agricoltura con una particolare attenzione al fattore umano”.

Il Best Wine Stars, realizzato da Prodes Italia Srl in collaborazione con la sommelier e winewriter Adua Villa, è un evento-degustazione nel quale le migliori aziende vitivinicole – oltre 210 quelle partecipanti, tra estere e anche aziende produttrici di distillati – presenteranno le proprie eccellenze ad addetti del settore, intenditori e appassioni di vino.

Durante l’evento verranno organizzate 6 masterclass curate da Adua Villa e da un team di relatori selezionati da autorevoli testate giornalistiche nazionali. Ai cinque premi assegnati dalla giuria – Best White Wine, Best Red Wine, Best Sparkling Wine, Best Logo e Best Label – si aggiunge, da quest’anno il premio Landini, main sponsor dell’evento. Il riconoscimento include una targa celebrativa e, per la miglior cantina, un buono per l’acquisto di un trattore Landini.

“Insieme al Best Wine Stars – conclude Mario Danieli – promuoviamo l’eccellenza vitivinicola italiana, creando proficue relazioni tra i protagonisti della filiera e incoraggiandone competitività e presenza sul mercato”.

