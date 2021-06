lando-buzzanca-come-sta?-il-figlio:-“presto-potrebbe-tornare-a-casa”

Buone notizie per i fan di Lando Buzzanca. Il popolare attore, 85 anni, lascerà presto l’ospedale dove è ricoverato da qualche settimana in seguito ad un’emorragia cerebrale. A farlo sapere il figlio Massimiliano in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 3 giugno.

Massimiliano Buzzanca, anche lui attore e nel cast della soap di Rai Tre Un posto al sole, ha dichiarato:

“Mio padre sta meglio e presto potrebbe tornare a casa. Non sappiamo ancora se il malore ha lasciato dei danni, ma il peggio è passato”

A causa dell’emergenza Coronavirus non è stato facile per Massimiliano andare a trovare il padre in ospedale. Buzzanca Junior è stato costretto a vedere il padre solo attraverso una finestrella. Sospiro di sollievo anche per Francesca Della Valle, la fidanzata di Lando che finalmente è riuscita a “incontrare” il suo compagno di vita.

La giornalista, conduttrice e autrice tv ha spiegato:

“Sono riuscita a salutare Lando dalla “famosa” finestrella, ho ottenuto di poterlo vedere per pochi minuti e di constatare di persona, con i miei occhi, il suo stato di salute. Dopo più di un mese mi sono rincuorata. Quando uscirà, ci batteremo per dare un riconoscimento giuridico a quelle coppie che manifestano pubblicamente sentimenti come l’affetto e l’amore. Nel nostro caso sono stati violati diritti e libertà”

Per oltre trenta giorni Francesca Della Valle, legata a Lando Buzzanca da ben cinque anni, non è riuscita né a vedere l’uomo né a sapere le sue condizioni di salute in quanto non vincolata da un contratto matrimoniale. Una situazione che ha spinto la Della Valle a rivolgersi alla stampa per sollevare un vero e proprio polverone.

La Della Valle, quando Lando ha avuto l’incidente domestico che gli ha procurato un trauma cranico, non era con lui. Nonostante la lunga e solida storia d’amore la coppia non convive ma abita in dimore separate. Per tale questione Francesca si è addirittura rivolta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Lando Buzzanca è stato sposato per oltre trent’anni con la moglie Lucia, la madre dei due figli Massimiliano e Mario. La donna è morta anni fa. Una grave perdita per l’attore che ha superato con difficoltà, e dopo un lungo periodo, questo lutto. Successivamente ha vissuto una storia d’amore con Antonella, una signora estranea al mondo dello spettacolo, mentre dal 2016 è impegnato con Francesca.

La differenza d’età tra i due – di oltre 40 anni – non è mai stato un problema per la coppia. Francesca Della Valle, che ha conosciuto Lando Buzzanca grazie ad amici in comune, è stata subito attratta dallo charme, la gentilezza e il garbo dell’attore siciliano.