Lando Buzzanca incidente | La compagna : “Si trova isolato, lo tengono lontano da me”

Lando Buzzanca incidente – Solonotizie24

Riflettori puntati su Lando Buzzanca attualmente ricoverato in ospedale per via di un trauma cranico causato da un incidente domestico verificatosi lo scorso aprile. A raccontare tutto è stata la compagna Francesca Della Valle che denuncia: “Sono stata isolata da Lando”.

Un alone di mistero ruota attorno alla vita di Lando Buzzanca che, attualmente, si troverebbe ricoverato in ospedale a seguito di una brutta caduta avuta in casa e che gli ha causato un trauma cranico. Al momento vige il massimo riserbo da parte dei familiari circa le condizioni di salute dell’attore e non solo.

Da circa un mese, inoltre, anche la compagna Francesca Della Valle sarebbe tenuta a debita distanza dall’attore, vietandole ogni tipo di contatto con Buzzanca e non permettendole di avere così notizie sulle sue condizioni di salute.

Come sta Lando Buzzanca?

Massima allerta per le condizioni di Lando Buzzanca dopo l’incidente avuto in casa, a seguito del quale la compagna Francesca Della Valle non può più vedere o contattare l’attore che, attualmente, si troverebbe ricoverato in ospedale. A spiegare tutto nel dettaglio la stessa giornalista che alla redazione di Fanpage ha dichiarato: “L’incidente domestico si è verificato il giorno dopo il vaccino, il 21 aprile. Era contento di farlo, perché per lui era un grido di libertà. Lando, però, era debilitato ed è caduto, riportando un trauma cranico. Ci tengo a evidenziare che il malore è stato causato dal fatto che fosse debilitato da un punto di vista psicofisico, non dal vaccino“.

A trovare Lando Buzzanca dopo l’incidente non è stata la compagna Francesca Della Valle, bensì la domestica che ha subito chiamato l’ambulanza che l’ha poi condotto in ospedale. La giornalista, la cui testimonianza è stata accolta appunto dal portale Fanpage, ha poi continuato dicendo che dal quel giorno di aprile non ha più ricevuto alcuna notizia circa la salute del compagno, non riscendo più a mettersi in contatto con lui. Al portale ha poi continuato dicendo: “L’amministratore di sostegno ha chiaramente detto che non mi farà sapere nulla”.

“Hanno tolto il telefono a Lando”

Settimane da incubo per Francesca Della Valle che non riesce più a sentire così Lando Buzzanca che, secondo quanto dichiarato dalla giornalista, attualmente si troverebbe ricoverato in ospedale. La donna, successivamente, ha continuando spiegando non essere stata informata circa le sue condizioni di salute e che l’amministratore di sostegno dell’attore avrebbe vitato l’ospedale di darle informazioni, non essendo lei una parente diretta bensì la compagna. Successivamente Francesca Della Valle continua dicendo: “Hanno tolto il telefono a Lando. Perché l’amministratore di sostegno interviene in una storia d’amore e isola Lando da me? Per Lando, sentirmi è determinante. Io sono la sua luce. Avermi vicino psicologicamente gli sarebbe d’aiuto. Io ormai non dormo la notte”.

La giornalista, inoltre, ha spiegato anche come dopo l’ischemia che Lando Buzzanca ha avuto nel 2014 avrebbe un’afasia, nonché una difficoltà a parlare, per la quale necessità di sedute di logopedia. Francesca Dalla Valle, successivamente, ha poi concluso dicendo: “Il patrimonio di Lando Buzzanca non è mai stato gestito da Lando Buzzanca bensì dalla moglie fino al 2010, anno della sua morte, e successivamente dai figli. I figli hanno deciso di portare il padre in tribunale per la mala gestione del patrimonio solo dopo che ha annunciato le nozze. Noi abbiamo dato l’annuncio tra gennaio e maggio 2019, loro hanno portato il padre in tribunale a ottobre 2019. Chiedo agli avvocati di prendere i documenti bancari e rendersi conto di ciò che è accaduto”.