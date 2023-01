l’annuncio-dell’onu:-il-buco-dell’ozono-si-sta-chiudendo

Buone notizie. Il buco nell’ozono, fino a pochi anni fa il pericolo ambientale più temuto, si sta chiudendo e, nell’arco di due decenni dovrebbe essere completamente sparito nella maggior parte del mondo.

Ad annunciarlo è l’Onu, secondo cui il buco sarà quasi completamente risanato nel 2040, mentre ci vorrà qualche anno in più perché si chiuda sull’Artico e sull’Antartide, rispettivamente entro il 2045 ed entro il 2066.

Decisiva, nel raggiungimento di tale traguardo, è stata l’azione dei governi di eliminare gradualmente le sostanze che riducono lo strato, a riprova del fatto che una seria cooperazione tra Stati può fare la differenza (una lezione da tenere in mente per le sfide climatiche che ci attendono).

Fu con il protocollo di Montreal, entrato in vigore a gennaio del 1989, che i governi dei 197 Paesi firmatari cominciarono a impegnarsi ufficialmente a “a favore della protezione dell’ozono stratosferico”. Con lo stesso accordo, le Parti istituirono il Fondo Multilaterale Ozono per aiutare i Paesi in via di Sviluppo a raggiungere i loro impegni di conformità rispetto all’eliminazione della produzione e del consumo di sostanze ozono lesive.

Proteggere l’ozonosfera è di fondamentale importanza, non solo perché lo strato di ozono assorbe quasi tutte le radiazioni ultraviolette dannose per la salute, ma anche perché limita la diffusione nell’atmosfera di sostanze come clorofluorocarburi (CFC) e idroclorofluorocarburi (HCFC), che contribuiscono all’innalzamento delle temperature, andando così ad incidere a sul riscaldamento globale.

