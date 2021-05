l’antica-arte-della-terracotta

La terracotta è un arte molto antica, utilizzata per manufatti e prodotti artistici ricavati dall’argilla cotta al forno. I vasi realizzati con queste materiale fanno parte dello straordinario patrimonio arrivato fino a noi dai tempi degli Etruschi, la cui civiltà è ancora oggi avvolta dal mistero.

Nel mondo dell’arredo i pezzi in terracotta di piccole e grandi dimensione rappresentano un elemento di decoro senza tempo e il colore rosso offre sempre una soluzione classica ed elegante.

Land, installazione site specific di Masquespacio per Poggio Ugo

Land è un’installazione site specific, curata da Valentina Guidi Ottobri, e realizzata in occasione dell’anniversario dei 100 anni di una delle fornaci più antiche d’Italia, Poggi Ugo ad Impruneta. Un paesaggio di interni vivi come un libro di innumerevoli metamorfosi; un sogno alla ricerca di paesi esotici, in una continua rinascita dai caldi colori umani. Un teatro di corpi ed elementi post-moderni, profumati di elisir e lamiere cittadine. In un dialogo di reciproca ispirazione tra passato e presente, lo studio spagnolo Masquespacio ha lavorato sull’idea del viaggio come rivelazione alla riscoperta della terra nella sua naturale essenza, come oasi rigogliosa e pacifica.

L’incontro tra design e materia propone di stimolare una riflessione sugli spazi che caratterizzano la sfera privata; in particolare gli interni che animano il nostro quotidiano e le molteplici possibilità di viverli ed interpretarli. La stessa «Terra» viene sapientemente lavorata a mano, per dar vita ad una collezione di 19 nuove creazioni. Così, il progetto offre una chiave di lettura sulle trasformazioni dei paesaggi, dei territori e delle geografie fisiche e culturali del mondo contemporaneo.

Cesto Bianchini di Fornace Masini

A Impruneta si trova anche la storica Fornace Masini. Nel 1934 Ottavio e Livio Masini iniziarono la loro attività come fornacini prendendo in gestione la vecchia fornace Giuseppe Agresti. Da quel momento la famiglia Masini si tramanda le tecniche e i segreti dell’arte della terracotta da generazione in generazione, dando vita a una vera e propria dinastia di fornaciai.

Conca festonata di Fornace Masini

Cesto bianchini è un vaso in terracotta realizzato a mano dove le linee sinuose lo rendono particolarmente elegante mentre Conca festonata è un vaso decorato con festoni di frutta e fiori e si adatta a qualsiasi tipo di pianta o albero. Questo vaso, oltre alla funzione di fioriera, costituisce un pregiato elemento di arredo, donando bellezza ad ogni ambiente.

Conchiglia di Fornace Masini

Conchiglia è un particolare vaso che richiama la forma di una conchiglia. Perfetto per qualsiasi tipo di pianta. Inoltre, la traspirabilità della terracotta mantiene le radici e le piante in ottima salute.

Vasi Tanque di Rui Pereira

Non mancano anche le sperimentazioni di giovani designer come Rui Pereira, designer di origine portoghese, che ha progettato Tanque. Una serie di contenitori in terracotta per l’acqua e vasi da fiori ispirati agli ambulanti milanesi. “Ogni settimana nella mia strada c’era un mercato alimentare e sono sempre stato stupito di vedere come i venditori avessero creato e sviluppato i propri stand espositivi per disporre la frutta, fiori, pesce e carne. Il mio progetto è un omaggio alla loro ingegnosità e all’uso pragmatico delle risorse, al fine di creare oggetti funzionali”, racconta Pereira.

L’argilla rossa è stata poi mescolata con materiali portoghesi naturali, come la pietra di granito “Pedras Salgadas” e il legno di Cryptomeria delle isole Azzorre. I contenitori si adattano a diversi utilizzi sia come vasi per piante e fiori o anche come acquari.