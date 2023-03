l’anticiclone-strizza-l’occhio-al-weekend,-tornano-le-temperature-primaverili

Oggi, specie sui settori adriatici, sono attesi ancora piogge e acquazzoni sparsi. Dopo la diffusa instabilità meteo provocata in queste ore da una perturbazione atlantica che sta attraversando l’Italia, per la parte finale della settimana si profila una situazione più tranquilla. Nei prossimi giorni è previsto infatti “un netto miglioramento delle condizioni meteo grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Clima primaverile con temperature che saliranno anche di qualche grado al di sopra delle medie del periodo”. È lo scenario delineato dal Centro Meteo Italiano che conferma “tempo stabile almeno fino al weekend, a seguire possibile transito di una saccatura depressionaria che potrebbe portare un rapido peggioramento del tempo a partire dalle regioni settentrionali”.

L’alta pressione si estenderà sul nostro Paese a partire da domani, giovedì 16 marzo, consolidandosi con più decisione nella giornata di venerdì quando osserveremo anche un rialzo delle temperature piuttosto sensibile. Secondo gli ultimi aggiornamenti, come riporta ilmeteo.it, le condizioni meteo dovrebbero essere stabili anche nel weekend del 18 e 19 marzo quando probabilmente l’anticiclone risulterà più debole ma riuscirà comunque a evitare l’arrivo di nuovi sistemi perturbati.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali specie su Liguria di Levante, Trentino e Triveneto. Al pomeriggio fenomeni che insistono su Liguria, Trentino e Friuli, variabile altrove. In serata residue precipitazioni su Romagna, Veneto e Friuli; neve dai 1200-1400 metri di quota.

Al Centro

Al mattino precipitazioni sparse tra Toscana e Umbria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione ai restanti settori. In serata ancora qualche pioggia tra Lazio e Abruzzo; neve dai 1400-1600 metri in Appennino.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino velature in transito su tutti i settori, qualche apertura sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in aumento, con piogge tra Campania e Sardegna. In serata peggiora sulle regioni peninsulari del versante tirrenico; sereno o poco nuvoloso sulle isole maggiori. Temperature minime in generale rialzo; massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino velature estese su tutti i settori. Al pomeriggio aperture sulle regioni di nord-est, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli poco nuvolosi.

Al Centro

Stabilita’ diffusa al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati, qualche velatura sui versanti Tirrenici. In serata ancora tempo asciutto, con cieli in prevalenza poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attese variazioni di rilievo nel corso delle ore notturne. Temperature minime in diminuzione; massime stabili o in calo al centro-sud, stazionarie al nord.

Ufficio Stampa