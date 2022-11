L’Antipasto più veloce che c’è? Provate questi involtini 2 ingredienti. Si fanno in un minuto e poi in forno

Gli involtini di cipollotti e speck, sono una vera leccornia da preparare in abbondanza per un aperitivo o un antipasto sfizioso. Simili agli involtini di pancetta fresca e cipollotti, tipici della Sicilia, chiamati “Mangia e Bevi” a Palermo e “Cipollate” a Catania: cotti alla brace, si aggiunge succo di limone e si mangiano caldissimi! Prepararli in casa è veramente semplice: una ricetta facilissima ed una cottura la forno, con soli due ingredienti, cipollotti e speck, che riempiranno la cucina del loro profumo!

Involtini di cipollotti e speck

Ingredienti

cipollotti

speck a fettine

Procedimento

Pulite i cipollotti, togliendo le foglie alle estremità e la base, eliminate lo strato più esterno e lavateli bene; per assicurare una cottura uniforme tagliate i cipollotti a metà per lungo prima di avvolgerli con lo speck, se sono molto grossi, potete tagliarli in quattro parti, se sono molto sottili usateli interi.

Avvolgete una fettina di speck attorno ad ogni cipollotto, e disponeteli su di una teglia rivestita con carta forno. Accendete il forno a temperatura massima, e quando il forno avrà raggiunto la temperatura, informate a metà altezza; Lasciate cuocere i cipollotti fino a che diventeranno ben croccanti.

Una volta cotti, sfornate i Involtini di cipollotti e speck e serviteli subito, caldissimi!

