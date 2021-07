l’antologia-animata-star-wars:-visions-arriva-a-settembre

Sette cortometraggi compongono il nuovo progetto in streaming che celebra il mondo di Guerre stellari. Realizzati da altrettanti studi di animazione, regalano un’ulteriore interpretazione delle storie della galassia lontana lontana. Con un tocco di cultura nipponica

Sono stati svelati i dettagli di Star Wars: Visions, nuovo progetto seriale legato all’universo di Guerre stellari. A partire dalla data del debutto: 22 settembre su Disney+. Si tratterà di un’antologia composta da corti animati dalla forte impronta nipponica. D’altronde, come ammesso dallo stesso George Lucas, anche il primissimo film della saga, uscito nel 1977 (così come numerose storie raccontate in seguito), ha risentito delle influenze dei lavori di Akira Kurosawa o della mitologia del Giappone. Oggi questo nesso si fa ancora più forte, perché appunto i corti di Visions riprenderanno in toto quell’estetica grazie a noti realizzatori di anime.

“Volevamo dare loro la più ampia libertà creativa possibile per esplorare la galassia di Star Wars attraverso la lente dell’anime”, ha detto il produttore James Waugh. “Desideravamo che i risultati finali fossero autentici e aderenti agli studi d’animazione, rappresentando il processo unico di realizzazione”. I sette cortometraggi animati sono uno diverso dall’altro e soprattutto slegati dalla necessità di inserirsi in una precisa cronologia narrativa. The Duel dello studio Kamikaze Douga rappresenta, per esempio, un samurai solitario che vaga con una spada laser, chiaro riferimento ai classici come I sette samurai; The Elder di Masahiko Otsuka riflette, invece, sul rapporto fra il maestro Jedi e il suo giovane Padawan; mentre T0-B1 di Science Saru è la storia di un robot che vuole diventare Jedi, il tutto disegnato in uno stile cartoonesco che richiama Astro Boy.

Gli altri corti (Lop and Ochō, Tatooine Rhapsody, The Twins, The Village Bride e Akakiri) vedono la partecipazione di altrettanti studios importanti nel panorama dell’animazione nipponica, come Trigger, Kinema Citrus e Production IG. Oltre agli stili grafici, si esploreranno anche diversi generi, dal filosofico al romantico, dalla commedia alla rock opera. Come si vede nella clip d’anticipazione qui sopra, l’obiettivo è proprio quello di aprire il mondo di Star Wars a contaminazioni inedite, conservandone lo spirito e i tratti fondamentali, e allo stesso tempo aprendolo a nuove frontiere. Il risultato sembra promettente, ma lo capiremo fino in fondo solo quando tutti i corti saranno diffusi in streaming il prossimo settembre.