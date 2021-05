l’app-per-iphone-che-funzionava-solo-con-una-recensione-positiva

La nuova frontiera dello scam è un sistema che blocca il software finché non vengono assegnate cinque stelline

(Foto: Kosta Eleftheriou)

Partiamo dall’epilogo: è stata eliminata prontamente dall’App Store, ma il comportamento malevolo e beffardo introdotto dall’app Upnp Xtreme potrebbe davvero aprire una nuova frontiera dello scam delle app per smartphone meno raccomandabili. Una nuova grana da risolvere per i colossi come Apple e Android.

Upnp Xtreme era sbarcata sull’App Store per iPhone come strumento per lo streaming di contenuti dallo smartphone alla tv. E a quanto pare svolgeva il proprio lavoro, visto che era stata approvata e pubblicata. Tuttavia, si è resa subito protagonista di un comportamento spiacevole segnalato in massa dagli utenti nella sezione delle recensioni: prendeva letteralmente in ostaggio l’utente obbligandolo a fornire un voto perfetto (5 stelline su 5) per continuare a essere utilizzata.

Le app per iPhone, così come quelle per Android, hanno diritto a invitare gli utenti a esprimere un voto e una recensione sullo store. Si è ormai abituati a veder comparire la finestrella già preparata in cui basta fare tap su una delle cinque stelline. Va da sé che è un invito e non un’imposizione: si può chiudere la finestra e indicare anche di non essere più disturbati con la medesima richiesta.

Non era il caso di Upnp Xtreme. Come raccontato da alcuni utenti che avevano avuto la malaugurata idea di scaricarla, non appena si installava e si apriva per la prima volta mostrava immediatamente la finestra per il voto. Se si cliccava su “Not now” (ossia, “Non adesso”) non succedeva niente e anche se si provava a scegliere di votare su una, due, tre o quattro stelline. L’unico modo per ritornare a utilizzare il software era votare cinque stelline, il massimo possibile.

The review: “This app forced me to give it a good rating before I could use it.” You: “Pfff, no one’s FORCING you!” The app: 🤯 pic.twitter.com/R6ytFAguhU — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) May 25, 2021

Come mostrato nel video qui sopra, non si poteva nemmeno fregare il sistema, fingendo di votare cinque stelline per poi cancellare perché si ritornava al punto di partenza. A scoprire la pratica ingannevole è stato il cosiddetto “app hunter” Kosta Eleftheriou specializzato proprio nella ricerca di software con comportamenti scorretti. Alcuni altri utenti hanno segnalato di riuscire a votare meno stelline oppure a chiudere la finestra, ma Apple ha subito rimosso il software anche perché chiedere un’immediata recensione al primo avvio va contro le linee guida.

Sarà la prima di una lunga serie di app che sfrutteranno questo espediente? I giganti mobile come Apple e Google lavorano duramente ogni giorno per fare pulizia dei software pericolosi, che spesso sfruttano argomenti caldi come è stato per le versioni mobile fake del gioco Cyberpunk 2077.