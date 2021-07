Chi si ricorda di Matthew Perry, meglio noto come Chandler Bing della serie televisiva Friends? Il 2021 è stato un grande anno per l’attore, che ha iniziato ad investire nel mercato immobiliare. Oltre a recitare, scrivere scenografie e ad occuparsi di produzioni cinematografiche, la star di Friends ha comprato, ristrutturato e rivenduto alcune favolose case in California per molti anni. Recentemente ha venduto due proprietà: il suo splendido appartamento nel condominio Century City a Los Angeles per 21,6 milioni di dollari (la più costosa mai conclusa da Perry) e anche una casa sulla spiaggia di Malibu per 13,1 milioni di dollari.

L’appartamento di Matthew Perry in vendita a Los Angeles. Foto di Michael MacNamara and Jason Speth.

Il condominio Century City dove vive Matthew Perry è stato progettato nel 2009 dallo studio Robert A.M. Stern Architects ed è diventato, nel giro di poco tempo, uno degli edifici più attraenti per le star locali che hanno fatto a gara per assicurarsi un appartamento in questi spazi, non solo per il suo aspetto glamour ma anche per i servizi commerciali e di security offerti. L’edificio è situato su quattro acri di giardini privati, ha una piscina, una sala proiezioni, studi di yoga e pilates e una cantina, più un parcheggio e una portineria aperti 24 ore su 24 e costantemente supervisionati. Negli anni hanno abitato qui anche Paula Abdul, Elizabeth Berkley e Rihanna.

Nel 2017 Perry ha acquistato tutto il quarantesimo piano dell’edificio, mentre ad aggiudicarsi gli ultimi due piani (il quarantunesimo e il quarantaduesimo) è stata Candy Spelling. L’appartamento, che ha una vista spettacolare su Los Angeles visibile dalle sue quattro terrazze, comprende stanze molto ampie, tra cui un soggiorno con due camini e un’enorme master suite con più zone soggiorno. Nel complesso, ci sono quattro camere da letto e otto bagni, una sala giochi e un home theater. La cucina invece è una cucina professionale con posti a sedere intorno ad un’isola e un tavolo, adiacente alla cucina c’è la sala da pranzo separata da pareti in vetro.

Perry vive ancora a New York e, dopo aver venduto le sue due case in California, conserva ancora un cottage a Pacific Palisades che ha acquistato l’anno scorso per 6 milioni di dollari. Meglio conosciuto per il suo ruolo di Chandler Bing in Friends, dove ha guadagnato un milione di dollari per episodio, Perry ha continuato a recitare in televisione, film e sul palco. Il suo ultimo progetto più importante è stata una miniserie in due parti con il ruolo di Ted Kennedy in una produzione Reelz di The Kennedys: After Camelot. Quest’anno è stato anche il produttore esecutivo di Friends: The Reunion. Pur essendosi fatto conoscere nelle sitcom, ha anche fatto delle apparizioni in sedici film, tra cui Fools Rush In, Almost Heroes, Three to Tango, The Whole Nine Yards e il suo sequel The Whole Ten Yards.