Lar de idosos de Porto Ferreira quer ampliar atendimento e busca doações; saiba como ajudar

‘Solar dos Jovens de Ontem’ completou 50 anos e atende 40 idosos. Entidade precisa de R$ 800 mil e tem apenas 20% desse total. Lar de idosos em Porto Ferreira faz campanha para ampliação de vagas

A instituição de idosos ‘Solar dos Jovens de Ontem’, completou 50 anos em Porto Ferreira (SP), está fazendo uma campanha para ampliar a capacidade de atendimento em 50%.

Com a reforma, os atendidos passarão de 40 para 60 internos. A entidade precisa de R$ 800 mil e tem apenas 20% desse total. (veja abaixo como ajudar).

Hoje a entidade, a única filantrópica do município, atende idosos de 62 a 96 anos.

“Ela está com a capacidade praticamente máxima. Para concluir a ampliação interna dos quartos, essa reforma externa foi necessária. Os pedreiros estão fazendo a oficina, o depósito e a fisioterapia”, disse Paloma Azevedo, presidente da entidade.

O atendimento é gratuito e um convênio com a prefeitura atende 14 idosos. “O restante as vagas são para a comunidade. O idoso contribui com 70% do salário para os custos, porém o custo de cada idoso é praticamente o dobro. Hoje a gente conta com uma equipe multidisciplinar que roda 24 horas. São 36 funcionários para atender essa demanda”, explicou Paloma.

Como ajudar com doações

Para contribuir com a campanha com doações em dinheiro ou outro tipo de ajuda, é necessário entrar em contato pelo telefone e WhastApp (19) 3581-2586.

Para saber mais sobre o trabalho, acesse as redes sociais e o site oficial da entidade, que fica na Rua João Colussi, 307.

