L’architetto Roberto Gobbo per Euromobil: «La cucina è il palcoscenico della vita»

Arcchitetto Roberto Gobbo per Euromobil

Abbiamo incontrato l’architetto Roberto Gobbo per una chiacchierata sull’ultimo progetto presentato alla Design Week e sulle evoluzione dell’azienda negli ultimi anni.

Gruppo Euromobil si è sempre distinto per il mecenatismo legato al mondo dell’arte. Come nasce questo interesse?

Tutto nasce da molto lontano, dalla grande passione dei fratelli Lucchetta per l’arte che è cresciuta negli anni ed è anche condivisa da me. Per molto tempo ho dipinto e insegnato storia dell’arte, del design e dell’architettura. Ad oggi i fratelli Lucchetta hanno sponsorizzato, promosso e organizzato oltre 1500 mostre. Ma la cosa stimolante è che si spazia dall’arte antica, all’arte moderna fino all’arte contemporanea. Per l’arte antica ad esempio sono stati sponsorizzati i disegni di Leonardo Da Vinci al Museo del Louvre a Parigi e per l’arte moderna le grandi mostre dell’impressionismo oppure del post-impressionismo come Van Gogh. Ma c’è anche attenzione per giovani artisti. Per 12 anni il gruppo Euromobil è stato main sponsor di Arte Fiera Bologna e in questa occasione è stato istituito il premio Gruppo Euromobil under 30, che veniva assegnato ad un giovane artista, presente in fiera. Tutto questo ha permesso di creare un dialogo tra il mondo dell’arte e quello del design. Una passione molto viva, che è alimentata da rapporti di vicinanza con gli artisti. I fratelli Lucchetta frequentano spesso il loro studi per stimolare un continuo scambio.

Contrast , opera di Alberto Biasi

In occasione della Design Week è stata presentata l’installazione “MONOCHROME, CONTRAST E NATURAL” nel flagship store di Corso Monforte a Milano. Quali sono i filoni concettuali che hanno ispirato questo progetto?

«Per questa ultima esperienza abbiamo individuando tre artisti dell’arte contemporanea: Jorrit Tornquist, maestro del colore; Alberto Biasi, che è un protagonista dell’arte optical cinetica; e il giovane artista Lorenzo Mariani, in arte Lor, premiato ad Arte Fiera Bologna. Il lavoro di questi tre artisti è stato un elemento di ispirazione che ha portato ad individuare tre aree di gusto per lo sviluppo delle ultime collezioni di cucine di Euromobil. “Monocrome”, dove abbiamo lavorato per aree di colore, ma cambiando materiali differenti. Qui l’ispirazione è stata l’opera di Jorrit Tornquist dal titolo Touch. Il secondo mood “contrast” si sviluppa invece per contrasti, neri e bianchi, partendo dell’opera di Alberto Biasi a Regola d’arte. E poi un terzo mood “natural”, che si ispira all’opera di Lorenzo Mariani, una sorte di ready made, objet trouvé, che parte dalla natura, un tema molto attuale. Ma quando parliamo di arte e design bisogna stare sempre attenti ed evitate di cadere nella retorica e nell’aspetto puramente illustrativo. Noi cerchiamo sempre di approcciare questi mondi con estrema cura».

Cucina Antis, Euromobil

Quali sono le evoluzioni in cui si impegnata l’azienda negli ultimi anni?

«C’è stato un grande percorso di crescita. In questi anni oltre all’attenzione per la qualità tecnica del prodotto e alle tecnologie produttive, Gruppo Euromobil ha cercato di crescere riguardo il design e la ricerca di percorsi personali, attenti ai cambiamenti e alle evoluzioni nella società. Le ultime collezioni rappresentano un cambio epocale, una rivoluzione nella produzione e nel modo di interpretare lo spazio domestico. La cucina è infatti un ambiente che rimane al centro della casa e oggi sempre di più. Oltre a dare risposte riguardo all’aspetto del cibo e alla sua consumazione questo momento storico ci ha permesso di riflettere sul cambiamento e sul modo di vivere sia degli adulti che dei ragazzi. Il design ha quindi il compito di dare risposte a questo dinamismo, ad una casa in continua trasformazione».

La pandemia ha modificato il modo di vivere l’ambiente domestico, gli spazi sono diventati più fluidi. Questo cambiamento ha influito sull’approccio alla progettazione?

«La pandemia ha estremizzato tutto. Si tratta di un fenomeno che avevamo già individuato con EuroCucina 2018: la cucina palcoscenico, dove le scene cambiano in base alle circostanze. Abbiamo individuato due fasi: la prima è la cucina laboratorio, in cui avviene la preparazione del cibo, dove ci sono tanti ingredienti e tanti strumenti in vista. È il momento del grande caos. E poi c’è la fase della consumazione del cibo. Da questo set all’altro set tutto deve cambiare molto velocemente per permettere di passare da un’atmosfera ad un’altra. Così nelle nostre cucine abbiamo progettato una serie di elementi scorrevoli che consentono un passaggio veloce come in un cambio di set».

Anta scorrevole Kabin, Euromobil

Quali elementi innovativi avete introdotto nelle vostre cucine?

«Ambrogio, un sistema che abbiamo sviluppato sopra il top della cucina con uno screen motorizzato che si alza e si abbassa per nascondere velocemente piccoli elettrodomestici. Un altro interessante elemento scorrevole è Motus, un porta spezie, che scorre in diagonale e si apre all’occorrenza. E infine l’elemento più forte è Kabin, un’anta scorrevole, che può essere agganciata al mobile colonna, e non deve essere fissata alle pareti o al soffitto. In più, non ha guide né inferiore né superiore, e si possono creare delle piccole dispense o degli spazi dove velocemente nascondere un po’ tutto. Grazie a Kabin è anche possibile creare degli spazi più intimi e raccolti dove disporre il nostro device e collegarci con il mondo esterno mentre stiamo facendo altre operazioni in cucina».

Motus, porta contenitori

Lo spazio diventa sempre più centrale e flessibile. Oggi qual è il suo ruolo?

«C’è uno slogan che abbiamo coniato nelle ultime collezioni, “ il design che genera lo spazio”. Il mobile diventa architettura, elemento di organizzazione spaziale. Ricavare degli spazi senza creare delle partiture fisse. È un po’ un concetto che si lega al modo in cui si sta evolvendo l’architettura. In particolare il design di sistemi è in stretta relazione con lo spazio, quindi noi progettisti dobbiamo tenere conto di ciò. È una risorsa importante, non infinito, che va gestito, rispettato e organizzato. Infatti, i nostri mobili sono studiati per organizzare al meglio gli ambienti, in assenza di elementi di divisione».

Avete anche lavorato alla ricerca dei materiali?

«Abbiamo fatto un lavoro strepitoso di ricerca. In queste ultime collezioni, ai materiali esistenti, abbiamo inserito oltre 100 nuovi materiali di diversa natura, ad esempio i melaminici termostrutturati realizzati in esclusiva. Abbiamo realizzato una collezione chiamata Turner, ispirata al nome dall’artista Joseph William Turner, che evoca le atmosfere dei lavori di Tuner del ‘700. E anche un’altra collezione di vetri decor stratificati, dove abbiamo disegnato texture molto innovative ed espressive, sfruttando la tecnologia della stampa digitale ma senza imitare altri materiali. Infine una terza collezione, che abbiamo chiamato Wood canetè che usa il legno precomposto e attraverso un procedimento di pressa ottiene un disegno che allude all’effetto canetè, ma è caratterizzato da motivi particolari».

Sarete presenti al prossimo Salone del Mobile di settembre?

«Questa drammatica situazione ci ha capire quanto sia importante prendersi delle pause e ristabilire un equilibrio con la natura. Credo che la corsa forsennata possa rilevarsi non sana. Il Salone è un’eccellenza e noi dobbiamo salvaguardarla. Ma la situazione è ancora molto incerta e noi preferiamo rimandare la nostra presenza ad aprile. Speriamo in una grande ripartenza, in un grande Salone del Mobile».