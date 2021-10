l’aria-che-tira,-myrta-merlino-prova-a-trattenere-le-lacrime-ma-poi-crolla-in-diretta

Myrta Merlino è la conduttrice de L’Aria che tira, una trasmissione che ha molto sèguito perchè lei è bravissima e perchè affronta i temi di attualità che più interessano al pubblico che la gratifica con ascolti importanti.

Myrta Merlino non riesce a trattenere le lacrime e crolla indiretta

Ieri, Myrta Merlino, alla fine della puntata, ha dovuto dare una notizia che l’ha profondamente addolorata tanto da non riuscire a trattenere le lacrime.

Dopo la solita mattina di diretta, sul finale della trasmissione ha deciso di mettere al corrente il suo pubblico del grandissimo dolore che la sommergeva e ha detto così, con gli occhi pieni di lacrime: “Siamo arrivati alla fine di questa puntata ma devo confessarvi una cosa. Questa mattina per me è stata dura, durissima, andare in onda e continuare a raccontare la realtà. Prima della diretta ho avuto una notizia terribile, ho saputo che se ne è andato quest’uomo sorridente (e ha mostrato una foto sullo schermo) ebbene si chiama Raffaele Cirillo”.

E poi la Merlino ha continuato: “Non era solo Ciro, il grande maestro sempre sul campo da tennis che riusciva a fare dello sport una grande palestra di vita e valori. Per me è stato molto importante, è stato un amico generoso, accogliente e sensibile. Ma non solo per me anche per tutti gli altri allievi, aveva fatto di noi una grande famiglia era riuscito a tenermi serena e allegra anche nei giorni difficili del Covid. Una persona preziosa che lascerà in me un grande vuoto”.

Poi, dopo tutti i tentativi di trattenere le lacrime, queste, a dispetto di tutti i suoi sforzi, sono scese copiose sul suo viso e lei è riuscita a pronunciare solo altre poche parole: “Non ti dimenticheremo mai”.

Myrta Merlino si scontra con un ragazzo che manifesta contro il green pass

Qualche giorno fa Myrta Merlino si scontrata in trasmissione contro un ragazzo che era collegato con il suo studio e che manifestava contro il green pass.

Lui l’ha attaccata così: “Parlavate di morti perché volevate diffondere la paura e questo incide sulle difese immunitarie. Lo dicono le scienze cognitive” e lei, durissima ha replicato: “Ma guardate in faccia la realtà invece di dire idiozie“. E lui ancora ha detto: “Parlo a titolo personale da studente, al di là della maniera di passare un obbligo vaccinale tramite una misura che formalmente serve per andare a portare l’attenzione sul fatto di non propagare il virus, dall’altra parte si tratta di un obbligo vaccinale vero e proprio” e la Merlino: “Sai che non lo capisco Francesco? Posso parlarti un secondo? Mi riesci a sentire?” E lui: “Con chi parlo scusi? Ho solo un microfonino”.